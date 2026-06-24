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„Tare, nu?”. Rareș Bogdan și alți liberali îi reproșează lui Ilie Bolojan lipsa de consecvență politică: votează PSD, după ce a respins un premier PNL

Europarlamentarul Rareș Bogdan, din aripa liberală a contestatarilor lui Ilie Bolojan, îi reproșează șefului de partid "ipocrizia fără margini". Bogdan nu este singurul membru PNL care îl acuză pe Bolojan de inconsecvență politică.
Sorina Matei
24 iun. 2026, 17:44, Politic
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Într-o postare pe rețelele de socializare, Rareș Bogdan se ceartă cu Ilie Bolojan într-o scurtă analiză numită: „Ipocrizie fără margini. Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal”.
„Sancționați pentru pact de guvernare cu social-democratii deoarece țara avea și are nevoie urgent de un Guvern, iar noi susțineam un premier PNL, un vicepremier PNL și 5 miniștri liberali, care se angajau să continue lupta cu deficitul și să facă reforme, iar acum ce să vezi? Bolojan și camarila slugilor anunță că PNL va vota un guvern PSD, exclusiv PSD, cu premier PSD… !!!!! Tare, nu?
Pe Bolojan și pe cei ce vor vota acest Guvern cine îi sancționează? Acum nu mai sunt “salvarea țării”, pericolul de “junk” și „stabilitatea bugetară” gargară, vorbe în vânt?
Este un teatru ieftin în care marile principii doctrinare devin brusc flexibile (un fleac, i-am ciuruit) când se apropie votul. Culmea ipocriziei politice! Sub pretextul unei mari responsabilități naționale se dă oxigen unui guvern minoritar exclusiv PSD, condus chiar de PSD-istul șef, cu sprijinul lui Bolojan si al neoprogresistilor săi din PNL.
Nu se urcă oficial în aceeași barcă, ca să nu-și enerveze electoratul chiar de tot, dar le ține vâslele din umbră. Acest număr de magie e doar fugă disperată de responsabilitate și strategie cinică de supraviețuire. Partidul e în picaj, dar mândrul cârmaci e orbit de vanitate, în viteza trotinetei. Dar economia se duce de râpă din cauza găurilor din buget, a taxelor aberante și a măsurilor anti-economice promovate în ultimul an.
Așa se ajunge la situația aberantă în care exact cei care se pretindeau reformatori și intransigenți livrează acum liniște legislativă exact celor pe care îi numeau adversari de neîmpăcat. Asta da coloană vertebrală”, susține liberalul.
Și Pavel Popescu, un alt liberal contestatar al lui Bolojan, îi reproșează aceeași inconsecvență:
„Exemplu de logică, consecvență, responsabilitate și principii aferente unui lider politic mesianic cu pretenții de om de stat în România anului 2026, blocată în criză:
1. Nu facem guvern cu șobolanii PSD!
2. Îi excludem de urgență pe toți colegii din Partidul Național Liberal responsabili care, cu un mandat garantat de constituție, au votat pentru instalarea unui guvern în care jumătate de miniștri erau chiar membri ai Partidului Național Liberal.
3. Votăm acum un guvern minoritar PSD (evident ciumat, penal, toxic și cu toate epitetele înșirate de frații noștri necăzuți în păcat de la USR, care ne-au preluat partidul), apoi ne lăudăm că, asemenea Brătienilor, nu ne-am încălcat niciodată principiile și că tot acest circ penibil nu este despre o singură persoană, ci, așa cum spuneam, despre logică, consecvență și valori”, scrie Popescu.

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