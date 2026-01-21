Tot mai multe fete ajung la pubertate mai devreme. Care sunt cauzele și riscurile

Vârsta medie de debut a dezvoltării sânilor a scăzut de la 11 ani în anii 1960 la aproximativ 9 sau 10 ani în Statele Unite până în anii 1990. Unele cercetări sugerează că tendința s-a accelerat în mod misterios în timpul pandemiei de COVID-19. (Deși unele date sugerează că pubertatea apare mai devreme și la băieți, schimbarea pare a fi mai puțin pronunțată.)

Oamenii de știință au descoperit o serie de posibili factori care pot contribui la această schimbare, creșterea greutății corporale și obezitatea jucând aproape sigur un rol. Unii cercetători suspectează că expunerea la substanțe chimice care perturbă hormonii sau la stres în timpul copilăriei ar putea împinge pubertatea mai devreme, dar studiile au produs rezultate contradictorii, notează revista NATURE.

Această tendință a determinat organizația internațională Endocrine Society să elaboreze ghiduri de practică clinică privind pubertatea, care vor fi publicate la mijlocul anului 2026. Ghidurile vor reconsidera modul de tratare a fetelor aflate la granița dintre pubertatea tipică și cea „precoce”, care a fost definită în mod obișnuit ca fiind înainte de vârsta de opt ani la fete, dar despre care unii specialiști susțin că ar trebui să fie mai devreme.

Cercetările din ultimii ani evidențiază, de asemenea, riscurile pentru sănătate ale pubertății timpurii. Studiile au asociat-o cu un risc crescut de afecțiuni precum obezitatea, bolile de inimă, cancerul de sân, depresia și anxietatea. Alte cercetări sugerează că acei copii care trec prin pubertate mai devreme sunt mai predispuși să fie discriminați din cauza rasei sau etniei lor sau să fie tratați diferit față de colegii lor.

Familiile, cercetătorii și medicii încearcă acum să descopere cea mai bună modalitate de adaptare și când să intervină. Aceasta ar putea implica medicație pentru a întrerupe procesul, dar și un sprijin mai bun și o educație puberală pentru copii, pentru a-i proteja de unele dintre riscurile psihologice și sociale.

„Vrem să intervenim chiar în acel moment, înainte ca oamenii să înceapă să internalizeze unele dintre acele sentimente de a fi diferiți”, spune Michael Curtis, specialist în științe sociale ale familiei la Universitatea din Minnesota, Minneapolis.

Noua normalitate

Tehnic vorbind, pubertatea începe atunci când hipotalamusul creierului începe să producă impulsuri de hormon eliberator de gonadotropină. Ceea ce declanșează acest proces nu este pe deplin înțeles – probabil este vorba de o interacțiune complexă între gene și factorii de mediu. Însă rezultatul este o cascadă hormonală care duce la eliberarea hormonilor sexuali estrogen (la fete) și testosteron (la băieți), care determină schimbări fizice, inclusiv menarha.

Scăderea vârstei medii a menarhei de la mijlocul secolului al XIX-lea până la mijlocul secolului al XX-lea este adesea atribuită îmbunătățirilor stării de sănătate, cum ar fi reducerea bolilor infecțioase și a malnutriției (vezi „Pubertate mai tânără”).

Acest lucru a accelerat probabil creșterea și maturizarea sexuală. Majoritatea cercetătorilor au presupus că momentul pubertății a rămas relativ stabil de atunci.

„Studiile din anii 1960 au arătat că aceasta se stabiliza cumva la 12 ani și jumătate”, spune Paul Kaplowitz, un endocrinolog pediatru pensionar, care a lucrat la Spitalul Național de Copii din Arlington, Virginia.

Puzzle-ul pubertății

De ani de zile, cercetătorii au încercat să înțeleagă de ce pubertatea începe mai devreme. Dintre puținele lor ipoteze plauzibile, agravarea epidemiei de obezitate se află în fruntea listei.

La nivel global, ratele obezității au crescut de la aproximativ 2% în rândul copiilor și adolescenților în 1990 la aproximativ 8% în 2022 și de la aproximativ 11% la peste 20% în Statele Unite, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Un studiu din 20228, efectuat pe aproape 130.000 de copii din SUA, a constatat o asociere clară între obezitate și pubertatea precoce la copii.

„Nu există nicio îndoială că obezitatea este un factor major”, spune geneticianul John Perry, care studiază creșterea și reproducerea la Universitatea din Cambridge, Marea Britanie.

O modalitate prin care greutatea corporală influențează pubertatea este prin intermediul leptinei, un hormon produs de celulele adipoase. Aceasta poate interacționa cu circuitele cerebrale care controlează dezvoltarea și reproducerea. „Nu credem că leptina inițiază pubertatea”, spune Kaplowitz. „Dar este important ca pubertatea să progreseze.”

Stresul ar putea fi, de asemenea, un motiv pentru care mai multe fete au intrat în pubertate devreme în timpul pandemiei de COVID-19 decât în ​​anii precedenți. La scurt timp după începerea pandemiei în 2020, endocrinologii pediatri din Italia au observat că numărul trimiterilor pentru pubertate precoce a crescut vertiginos.

Ulterior, aceștia au raportat10 că 41% dintre cele trimise în 2020 îndeplineau criteriile pentru această afecțiune, comparativ cu 26% în 2019. Studiile din alte țări au relevat un fenomen similar, iar unele sugerează că pubertatea a progresat și ea mai repede . Am observat „o pubertate trunchiată și mai scurtă”, spune Louise Greenspan, endocrinolog pediatru la Kaiser Permanente San Francisco, California.