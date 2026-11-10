Prima pagină » Știrile zilei » Tragedie în Bulgaria. Cel puțin 10 morți într-un carambol uriaș pe autostradă. Peste 50 de vehicule implicate în accidente

Tragedie în Bulgaria. Cel puțin 10 morți într-un carambol uriaș pe autostradă. Peste 50 de vehicule implicate în accidente

Cel puțin 10 persoane au murit și alte zeci au fost rănite, marți dimineață, 10 noiembrie, în urma unor accidente în lanț produse pe autostrada Trakia din Bulgaria, în apropierea orașului Yambol. Peste 50 de autoturisme și camioane au fost implicate în coliziuni, pe fondul unei ceți extrem de dense, care a redus drastic vizibilitatea.
Tragedie în Bulgaria. Cel puțin 10 morți într-un carambol uriaș pe autostradă. Peste 50 de vehicule implicate în accidente
Foto: novinite
Marius Vale
10 nov. 2026, 11:59, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bilanțul de cel puțin 10 morți a fost comunicat de guvernatorul regional Georgi Chalakov, potrivit agenției bulgare BTA.

Accidentele s-au produs în sud-estul Bulgariei, pe autostrada care leagă Sofia de Burgas, în zona cuprinsă între nodurile rutiere Zimnitsa și Kabile.

Potrivit televiziunii bulgare NOVA, primele coliziuni au avut loc puțin după ora 7:00, în apropierea kilometrului 289, pe sensul de mers către Burgas. La scurt timp, alte vehicule s-au ciocnit în aceeași zonă, iar accidente au fost raportate și pe sensul opus, către Sofia.

Mașini distruse, persoane blocate între fiarele contorsionate

Imaginile de la locul tragediei arată autoturisme și camioane grav avariate, unele răsturnate sau proiectate în afara carosabilului.

Șeful echipelor de intervenție, Todor Mishinev, a declarat că mai multe persoane au rămas blocate în vehiculele distruse, iar prioritatea autorităților este salvarea acestora.

La locul accidentelor au fost mobilizate numeroase echipaje de pompieri, polițiști și ambulanțe din localitățile învecinate.

Potrivit BTA, cel puțin 27 de răniți au fost transportați la spitalele din regiune. Presa bulgară a relatat și despre persoane aflate în stare gravă, astfel că bilanțul victimelor ar putea crește.

Autostrada a fost închisă. Autoritățile au emis o alertă pentru populație

Autoritățile bulgare au decis închiderea circulației pe ambele sensuri ale autostrăzii Trakia, în zona accidentelor, și devierea traficului pe rute alternative.

A fost activat sistemul național de avertizare BG-ALERT, prin care șoferii au fost informați despre accidente și despre vizibilitatea extrem de redusă.

Ceața densă, carosabilul umed și viteza neadaptată condițiilor de drum sunt printre factorii luați în calcul în cazul tragediei, potrivit relatărilor radioului public bulgar BNR.

Autoritățile au convocat o celulă de criză pentru coordonarea operațiunilor de intervenție, în timp ce echipele de salvare continuă să caute victime și să elibereze persoanele prinse în vehicule.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Fosta mare campioană a ajuns să vândă mâncare la o tarabă de la colțul străzii
GSP.ro
Sorina Matei prezintă criza de la TVR în fața parlamentarilor. Ce situații-limită a descoperit șefa interimară a televiziunii publice în două luni de mandat
Gandul
Bancomatele, eliminate! Schimbarea a început deja, după ce s-a dat legea. Cum se vor retrage banii, de acum
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport
Cum s-a prăbușit subit afacerea cu țevi de oțel abia cumpărată la Iași de miliardarul Rinat Ahmetov. Ucrainenii invocă drept „factor fundamental” tarifele impuse de UE în 2026
Libertatea
Un singur aparat din casă poate crește factura la curent cu până la 25%. Nu e vorba de frigider sau tv!
CSID
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Promotor