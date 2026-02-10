Triumfuri furate: femei de știință cărora nu li s-au recunoscut realizările

Ziua Internațională a Femeii și a Fetei în Știință va fi sărbătorită pe 11 februarie, cu scopul de a face vizibile contribuțiile femeilor de știință și de a pune accent pe obstacolele cu care acestea s-au confruntat istoric, pentru a stimula reflecția, scrie El Economista.

Deși multe femei au făcut descoperiri care au schimbat cursul științei, numele lor nu au rămas în istorie alături de aceste descoperiri. Această nedreptate nu este una izolată, ci face parte dintr-un bias istoric cunoscut sub numele de Efectul Matilda, care descrie modul în care contribuțiile femeilor de știință sunt atribuite colegilor bărbați.

Femei de știință care nu au primit recunoașterea pe care o meritau

Recunoașterea acestor povești este o modalitate de a inspira noile generații de fete care își doresc să devină femei de știință. Mai jos, o listă cu câteva dintre cele care, din păcate, au suferit furtul descoperirilor lor:

Rosalind Franklin (1920, 1958)

Chimistă și cristalografă britanică, a cărei imagine de difracție cu raze X, cunoscută sub numele de Fotografia 51, a fost decisivă pentru dezvăluirea structurii în dublă elice a ADN-ului. Cu toate acestea, James Watson și Francis Crick au primit recunoașterea și Premiul Nobel în 1962 pentru această descoperire. Franklin a murit fără a vedea această recunoaștere.

Jocelyn Bell Burnell (născută în 1943)

Astrofiziciană britanică, era studentă la doctorat când, în 1967, a descoperit pulsarii, stele neutronice care emit impulsuri radio regulate. Deși a fost autoarea descoperirii, Premiul Nobel pentru Fizică din 1974 a fost acordat coordonatorilor săi, contribuția ei fiind exclusă.

Lise Meitner (1878, 1968)

Fiziciană austro-suedeză și colaboratoare esențială la descoperirea fisiunii nucleare în 1938. Colegul său Otto Hahn a primit Premiul Nobel pentru Chimie în 1944 pentru această cercetare. Deși Meitner a explicat teoretic procesul și a introdus termenul „fisiune”, nu a fost inclusă în premiu.

Marthe Gautier (1925, 2022)

Cercetătoare franceză care a descoperit în 1958 că persoanele cu sindrom Down au un cromozom în plus, cromozomul 21. A pus la dispoziție preparatele sale pentru a fi examinate, iar un coleg a publicat primul cercetarea, astfel că Gautier a fost marginalizată.

Nettie Stevens (1861, 1912)

Geneticiană americană care a descoperit că cromozomii X și Y determină sexul biologic. Munca ei a fost fundamentală pentru genetica modernă, însă nu a primit aceeași atenție și același prestigiu ca omologii săi bărbați, rolul său fiind minimalizat în acest important progres științific.

Eunice Newton Foote (1819, 1888)

Fiziciană și pionieră în studiile despre efectul de seră, a descris experimental modul în care gaze precum dioxidul de carbon încălzesc atmosfera, cu decenii înainte ca alți oameni de știință să primească recunoaștere pentru aceste idei. Munca ei a fost ignorată din cauza genului și a prejudecăților legate de statutul său de cercetătoare la început de drum.

Ada Lovelace (1815, 1852)

Matematiciană engleză, considerată prima programatoare de calculatoare datorită notelor sale despre mașina analitică a lui Charles Babbage. Deși astăzi beneficiază de mai multă recunoaștere, mult timp contribuția sa a fost privită ca secundară sau ca un simplu ajutor acordat lui Babbage, fără a i se acorda meritul central pentru anticiparea conceptelor software moderne.

Mileva Marić (1875, 1948)

Fiziciană și parteneră a lui Albert Einstein, a cărei colaborare la unele dintre lucrările timpurii ale acestuia este dezbătută de istorici. Numeroase scrisori și mărturii sugerează că a participat la analize și calcule care au contribuit la fizica teoretică, însă recunoașterea ei a fost redusă sau inexistentă.