Turiștii sunt avertizați. Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului

Direcția Generală de Trafic (DGT) ar putea introduce noi reguli privind alcoolul pentru toți șoferii, inclusiv pentru cei care conduc trotinete electrice și biciclete, în țară.

DGT a sugerat o limită universală de alcool de 0.2 g pe litru în sânge sau 0.1 mg pe litru în aerul expirat, potrivit Independent.

Conform datelor DGT, în 2022 au fost înregistrate 4.283 de accidente în care a fost implicat alcoolul (cu 20% mai multe decât în 2018), soldate cu 312 decese și 518 răniți grav.

Limita legală scăzută prevăzută pentru sfârșitul anului 2025 ar face dificilă conducerea autovehiculelor de către turiști după „chiar și un pahar mic de vin sau bere”, a afirmat Majorca Daily Bulletin.

„Propunerea de reducere a limitei la 0.2 g/l ar trebui înțeleasă ca „niciun pahar de alcool dacă am de gând să conduc” și ar trebui să clarifice incompatibilitatea acesteia cu conducerea”, a declarat Jesús Monclús, directorul Departamentului de Siguranță Rutieră și Prevenire al Fundației Mapfre.

Valoarea amenzii

Șoferii riscă o amendă de 500 € până la 1.000 € dacă depășesc noul prag sugerat.

În Marea Britanie, limitele de alcoolemie la volan sunt de 0.8 g per litru de sânge sau 0.35 mg per litru de aer expirat în Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Limita din Scoția este mai mică, de 0.5 mg per litru de sânge sau 0.22 mg per litru de aer expirat.

De asemenea, pot fi deduse puncte din permisul de conducere al călătorului. Spania utilizează un sistem de 12 puncte.

Conform normelor actuale, Spania permite până la 0.5 g/l în sânge sau 0.25 mg/l în aerul expirat pentru majoritatea șoferilor.

Conducerea sub influența alcoolului constituie o infracțiune penală în această țară atunci când concentrația de alcool în sânge depășește 1.2 g/l sau concentrația de alcool în aerul expirat depășește 0.60 mg/l.

Sancțiunile pot include interzicerea de a conduce pe o perioadă de până la patru ani, cu posibile pedepse cu închisoarea de șase luni pentru recidiviști.

Călătorii care refuză să se supună testului cu alcooltestul pot fi acuzați de o infracțiune penală separată.

Álvaro Gómez, directorul Observatorului Național pentru Siguranța Rutieră al DGT, a declarat: „Prin această reducere a nivelului maxim legal de alcool în sânge, sperăm să reducem procentul de șoferi care se urcă la volan după ce au consumat alcool și, astfel, numărul accidentelor asociate.

„Impactul este așteptat nu numai la limita de 0.2-0.5 g/l, ci și la niveluri mai ridicate. În Suedia și Norvegia, două țări de referință, s-a observat o reducere semnificativă a accidentelor după implementarea limitei de 0.2 g/l”.