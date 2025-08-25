UE anchetează Grecia în legătură cu proiectele de reciclare

Ancheta vine în urma unor rapoarte comandate de UE și realizate de auditori greci, care au constatat nereguli în ceea ce privește costul proiectului și modul în care acesta este gestionat.

Unul dintre rapoarte, consultat de POLITICO, a constatat mai multe probleme în modul de funcționare al centrelor de reciclare, inclusiv o lipsă totală de control asupra destinației deșeurilor colectate.

Ancheta UE, condusă de Parchetul European, vine în contextul problemelor de lungă durată ale Greciei cu punerea în aplicare a legislației UE privind gestionarea deșeurilor, care au dus la aplicarea de amenzi masive acestei țări mediteraneene.

Proiectul în cauză constă într-un set de „unități de reciclare” sau chioșcuri construite de compania greacă de reciclare TEXAN și răspândite în regiunile Attica, Peloponez și Creta. Localnicii pot primi bani înapoi pentru reciclarea articolelor din plastic, metal și sticlă care nu sunt ambalaje în aceste chioșcuri.

„Nu există informații de la, organismul de gestionare a deșeurilor din Attica, EDSNA, cu privire la ce se întâmplă cu deșeurile după colectarea lor, cu excepția unui raport privind depozitarea acestora într-o unitate de depozitare TEXAN pentru anul 2023”, se arată în raportul consultat de POLITICO, adăugându-se că nu toate unitățile de depozitare au fost instalate.

Ancheta EPPO se bazează pe concluziile rapoartelor comitetului de audit, printre alte documente, potrivit unui oficial familiarizat cu cazul.

Proiectul în valoare de 220 de milioane de euro a fost cofinanțat de UE prin intermediul unui program operațional european.

„Nereguli grave”

În 2023, comisia de audit financiar a aplicat EDSNA o penalitate de rambursare de 2.9 milioane de euro după ce a constatat „nereguli grave” în contractul de achiziție atribuit TEXAN.

Compania a câștigat licitația pentru proiect, în ciuda faptului că a sugerat că chioșcurile ar fi de aproximativ cinci ori mai scumpe decât ar putea costa pe baza prețurilor pieței.

„Nu se poate confirma dacă EDSNA a investigat care ar fi un buget rezonabil pentru centrele de reciclare, având în vedere că studiul de piață pe care l-a realizat și la care s-a referit nu a vizat cel puțin două [companii] independente, ci două [companii] cu un interes comun și o relație exclusivă, care apoi, desigur, au depus singura ofertă în cadrul licitației în cauză și au câștigat contractul”, se arată într-un raport separat, potrivit relatărilor mass-media locale din acea perioadă.

În urma celui de-al doilea audit, finalizat în iulie și dezvăluit pentru prima dată de ziarul grec Kathimerini, a fost aplicată o a doua amendă de 3 milioane de euro, jumătate din suma fondurilor UE utilizate pentru centrele de reciclare din cele trei regiuni, după cum se menționează în raport.

Reputație proastă

Grecia are o reputație proastă în ceea ce privește reciclarea și respectarea legislației UE privind deșeurile.

Conform datelor din 2022 ale oficiului european de statistică Eurostat, rata de reciclare a deșeurilor municipale în Grecia a fost de aproximativ 17%, comparativ cu media UE de 49%.

Grecia este, de asemenea, pe cale să nu își îndeplinească obligația de a recicla 55% din deșeurile municipale și 65% din deșeurile de ambalaje în acest an, a constatat Comisia Europeană în revizuirea sa privind implementarea mediului pentru 2025. Țara „a ratat deja cu mult obiectivul pentru 2020 de a recicla 50% din deșeurile municipale”, se arată în raport.

În UE, Grecia este unul dintre cele cinci state membre care plătesc amenzi pentru nerespectarea politicilor de mediu. Până în prezent, țara a trimis aproximativ 230 de milioane de euro la Bruxelles pentru a compensa aceste încălcări, potrivit raportului.

Din cele 19 cazuri de încălcare a legislației în materie de mediu deschise împotriva Greciei, șase sunt legate de gestionarea deșeurilor, de la depozitarea ilegală a deșeurilor până la aplicarea necorespunzătoare a legislației privind deșeurile de ambalaje. Între timp, ONG-urile locale au avertizat în repetate rânduri cu privire la tulburările sistemice din acest sector.