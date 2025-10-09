Alexandru Rogobete spune că anul acesta au fost identificați mai mulți donatori de organe, peste totalul din 2024

Alexandru Rogobete a scris joi pe Facebook că Ministerul Sănătății, împreună cu Agenția Națională de Transplant (ANT), marchează Ziua Europeană a Donării și Transplantului de Organe. Conform ministrului, pentru prima dată în ultimii 35 de ani, clădirea Ministerului Sănătății este iluminată în culoarea verde, simbolul speranței și al solidarității față de pacienții care așteaptă o nouă șansă la viață.

„Anul 2025 marchează o evoluție semnificativă: 75 de donatori multi-organ au fost identificați până la începutul lunii octombrie, depășind deja totalul întregului an 2024. Este o dovadă clară că eforturile noastre – de consolidare a infrastructurii, formare a specialiștilor și promovare a culturii donării – dau roade. Tot în acest an, au fost lansate două campanii naționale de conștientizare, Cadoul Vieții și Fearless Donors, care aduc în atenția publicului puterea acestui gest: donarea înseamnă curaj, generozitate și continuarea vieții dincolo de gestul individual”, arată Rogobete.

El arată că transplantul de organe nu este doar o procedură medicală, „Este un act profund de solidaritate umană. Este momentul în care durerea unei familii devine speranța alteia. Este puntea între un sfârșit și un nou început”.