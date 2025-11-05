Percheziții la Ministerul Sănătății. Alexandru Rogobete: Au fost sigilate birouri

„Ancheta este în derulare, nu am informații suplimentare. S-au sigilat birourile din Ministerul Sănătății unde se fac aceste percheziții și sigur că am înaintat și voi înainta parchetului general toate documentele solicitate pentru realizarea anchetei. Dacă se găsesc vinovați cei din Ministerul Sănătății voi fi primul care le va desface contractul de muncă și le va scoate din funcțiile de conducere”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

El afirmă că „problema cea mai mare este de fapt la recunoașterile de specialitate în afara spațiului european”.

„Pentru că cei care fac rezidență sau stagii de pregătire în țările membre UE sunt verificați într-un registru electronic care funcționează la nivelul UE și unde noi putem verifica toate stagiile, dar și diplomele sau certificatele emise de aceștia. Problema este atunci când vin documente, dosare de recunoscut din afara spațiului și unde, din păcate, nu există în momentul de față elemente administrative așa cum avem pentru cei din UE de a verifica corectitudinea și valabilitatea acestor documente”, potrivit lui Rogobete.

Percheziții în București și mai multe județe

Procurorii Parchetului General și polițiștii IGPR au făcut 14 percheziții în București și mai multe județe, într-un dosar privind obținerea unor specializări medicale fictive în Republica Moldova. Cercetările vizează un grup de medici suspectați că au obținut în mod fraudulos recunoașterea în România a unor titluri de medic specialist, prezentând diplome emise de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Printre specializările vizate se numără medicina de urgență, ortodonția, chirurgia plastică, estetica, imagistica medicală, chirurgia dento-alveolară și parodontologia.

Potrivit anchetatorilor, există indicii că studiile de rezidențiat declarate nu au avut loc în realitate, deși acestea presupuneau prezența fizică obligatorie la bazele clinice universitare din Republica Moldova. În timpul așa-ziselor cursuri, medicii ar fi lucrat cu normă întreagă în România.

