UE interzice utilizarea unei substanțe chimice folosite în unele geluri de unghii, clasificând-o drept „substanță toxică”

Interdicția, care a intrat în vigoare săptămâna aceasta, vizează utilizarea oxidului de trimetilbenzoil difenilfosfină sau TPO, care a fost clasificat ca un tip de „substanță toxică pentru reproducere” de către autoritățile de reglementare europene, potrivit Comisiei Europene.

TPO funcționează ca un fotoinițiator, ceea ce înseamnă că reacționează la lumină. În lacurile de unghii gel, acesta ajută la fixarea lacului sub lumina ultravioletă sau UV.

„El declanșează reacția care determină uscarea”, a explicat Kelly Dobos, chimist cosmetic și profesor adjunct la Facultatea de Farmacie James L. Winkle a Universității din Cincinnati, care a urmărit evoluția reglementării europene.

Unele persoane pot prefera lacurile de unghii gel în locul celor obișnuite, deoarece produsele gel au, în general, o durată de viață mai lungă, o textură mai dură și se usucă mai repede după manichiură sau pedichiură, potrivit CNN.

Produsele care conțin TPO sunt utilizate în principal în saloane, deoarece substanța chimică necesită o lampă pentru unghii cu lumină UV pentru a se usca sau întări gelul, a spus David Andrews, director științific interimar la Environmental Working Group, un grup non-profit de apărare a consumatorilor care menține o bază de date cu produse de îngrijire personală care conțin potențiale toxine.

„Anomalii testiculare și fertilitate redusă”

„Expunerea la TPO este o preocupare mai mare pentru angajații din saloane și consumatorii care folosesc frecvent lacuri de unghii profesionale cu gel”, a spus Andrews.

„UE a interzis utilizarea TPO atât acasă, cât și în scop profesional, din cauza preocupărilor legate de toxicitatea reproductivă identificate în studiile pe animale”, a adăugat el. „Studiile de toxicitate efectuate pe animale au arătat anomalii testiculare și fertilitate redusă”.

Deși TPO a fost asociat cu unele preocupări în studiile pe animale, persoanele care au beneficiat de manichiură cu gel nu trebuie să intre în panică, a spus Dobos.

„Este important să rețineți că aceste rezultate și studii provin din studii privind hrănirea animalelor”, a spus ea. „Când vă gândiți la lac de unghii, este clar că nu așa suntem expuși la TPO. Nu mâncați lac de unghii. Deci, este o cale de expunere diferită”.

„Unele mărci au început să se gândească la reformulare, iar altele au utilizat deja fotoinițiatori alternativi. Deci, există opțiuni fără TPO. Totuși, când mergi la un salon, nu întotdeauna poți vedea eticheta produselor pe care le folosești. Așadar, va trebui să întrebi la salon”, a spus Dobos.

„Sau poți pur și simplu să cumperi un lac de unghii tradițional. Lacul de unghii tradițional există din anii 1920 și are o lungă istorie de utilizare sigură. Eu încă folosesc lac de unghii tradițional”.

Interdicția se aplică numai produselor care conțin TPO

Noile restricții din Europa nu înseamnă că lacul de gel în sine este interzis. Interdicția se aplică numai produselor care conțin TPO, potrivit Consiliului pentru siguranța producătorilor de produse pentru unghii, parte a Asociației profesionale de frumusețe, o comunitate non-profit care susține profesioniștii din domeniul frumuseții din Statele Unite.

„Unele titluri din presă au provocat îngrijorări inutile, numind această măsură „interdicție asupra lacurilor de gel”, dar acest lucru nu este adevărat, iar consumatorii și profesioniștii pot fi liniștiți: produsele de tip lac de gel rămân disponibile și pot fi comercializate legal în UE, cu condiția să fie formulate cu alternative aprobate”, a declarat Doug Schoon, președintele Consiliului producătorilor de produse pentru unghii privind siguranța.

„Aceasta este o restricție de reglementare asupra unui singur ingredient, nu o interdicție asupra unei întregi categorii de produse”.

Conform Comisiei Europene, în conformitate cu interdicția europeană, produsele care conțin TPO nu mai pot fi vândute, furnizate sau utilizate. Orice produse care conțin TPO și care se află încă în stoc trebuie retrase de pe piață, iar produsele noi care conțin TPO nu pot fi introduse pe piață.

Ce se întâmplă în alte părți ale lumii

Se preconizează că restricții similare vor intra în vigoare în Regatul Unit anul viitor, dar TPO rămâne în produsele cosmetice din Statele Unite.

Diferite țări și regiuni reglementează produsele cosmetice în mod diferit. În Statele Unite, produsele cosmetice și ingredientele — altele decât aditivii coloranți — nu necesită aprobarea Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente înainte de a fi introduse pe piață, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA, Andrew Nixon.

„Cu toate acestea, producătorii de cosmetice au responsabilitatea legală pentru siguranța și etichetarea produselor lor”, a spus Nixon într-un e-mail.

„FDA poate și ia măsuri împotriva produselor cosmetice de pe piață care nu respectă legea”, a adăugat el. „Este ilegal să se utilizeze un ingredient care face ca un produs cosmetic să fie dăunător atunci când este utilizat conform destinației. Producătorii de produse cosmetice au responsabilitatea legală pentru siguranța și etichetarea produselor lor”.

Dobos a declarat că nu prevede ca FDA să interzică ingredientul la nivel federal.

Cu toate acestea, „nu m-ar surprinde dacă am vedea activități la nivel statal. În ultimii ani, au existat numeroase interdicții la nivel statal privind anumite ingrediente”, a afirmat Dobos. De exemplu, în 2023, California a interzis 26 de substanțe chimice utilizate în multe produse cosmetice, inclusiv produse pentru păr, geluri de duș și lacuri de unghii.

Mai mulți producători ar putea începe să elimine TPO din produsele lor, a spus Andrews, dar a adăugat că „este puțin probabil” ca FDA să interzică substanța chimică în Statele Unite.

„UE adoptă o abordare proactivă de restricționare și interzicere a substanțelor chimice identificate ca fiind dăunătoare pentru sănătate, în special pentru animale, în timp ce abordarea FDA din SUA este mai degrabă de a aștepta și a vedea dacă se întâmplă ceva rău”, a spus el.