Un judecător american îi interzice lui Trump să trimită trupe în Portland

Judecătoarea districtuală americană Karin Immergut a emis ordinul în așteptarea unor argumente suplimentare în proces, afirmând că protestele relativ mici care au avut loc în oraș nu justificau utilizarea forțelor federalizate și că permisiunea de desfășurare a acestora ar putea afecta suveranitatea statului Oregon.

„Această țară are o tradiție îndelungată și fundamentală de rezistență la abuzurile guvernului, în special sub forma intervenției militare în afacerile civile”, a scris Immergut. Ea a continuat mai târziu: „Această tradiție istorică se reduce la o simplă propunere: aceasta este o națiune a dreptului constituțional, nu a legii marțiale”.

În general, președintelui i se permite „un nivel ridicat de deferență” pentru a federaliza trupele Gărzii Naționale în situații în care forțele de ordine obișnuite nu sunt în măsură să execute legile Statelor Unite, a spus judecătorul, dar acest lucru nu a fost cazul în Portland, potrivit Euronews.

Decizia judecătorului vine în contextul în care oficialii statului Oregon și ai orașului au intentat un proces pentru a opri desfășurarea trupelor săptămâna trecută, la o zi după ce administrația Trump a anunțat că 200 de soldați ai Gărzii Naționale din Oregon vor fi federalizați pentru a proteja clădirile federale, numind orașul „devastat de război”. Oficialii din Oregon au calificat caracterizarea lui Trump ca fiind ridicolă.

Reclamanții au reușit să demonstreze că demonstrațiile de la clădirea serviciului de imigrări nu au fost semnificativ violente sau perturbatoare înainte de ordinul președintelui, a scris judecătorul, și că „în ansamblu, protestele au fost mici și fără incidente”. „Decizia președintelui nu a avut nicio legătură cu faptele”, a scris Immergut.

Casa Albă va face apel

În urma hotărârii, administrația Trump a depus sâmbătă seara o cerere de apel la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru al 9-lea circuit.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Abigail Jackson, „președintele Trump și-a exercitat autoritatea legală pentru a proteja bunurile și personalul federal din Portland în urma revoltelor violente și a atacurilor asupra forțelor de ordine, ne așteptăm să fim îndreptățiți de o instanță superioară”.

Luna trecută, un judecător federal a decis că trimiterea de către președinte a aproximativ 4.700 de soldați ai Gărzii Naționale și pușcași marini în Los Angeles în acest an a fost ilegală, dar a permis celor 300 care rămân în oraș să rămână atâta timp cât nu aplică legile civile.

Administrația Trump a făcut apel, iar un complet de apel a suspendat decizia instanței inferioare în timp ce procesul continuă.

Între timp, sâmbătă, Trump a aprobat desfășurarea a 300 de membri ai Gărzii Naționale în Chicago. Măsura a fost luată la doar câteva ore după ce oficialii de imigrare au afirmat că s-au ciocnit cu demonstranții din orașul guvernat de democrați și au împușcat o femeie înarmată după ce ea și alte persoane au lovit cu mașinile lor mașinile de poliție.

Protestele din Portland s-au intensificat după anunțarea desfășurării trupelor

În Portland, clădirea ICE (Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA) a fost locul unor proteste nocturne care au atras în mod obișnuit câteva zeci de persoane în ultimele săptămâni, înainte de anunțarea desfășurării trupelor.

Înainte de anunțarea hotărârii sâmbătă, aproximativ 400 de persoane, inclusiv familii cu copii și persoane în vârstă care foloseau cadre de mers, au mărșăluit către sediul ICE.

Agenții federali au răspuns cu muniție chimică pentru controlul mulțimii, inclusiv grenade cu gaz lacrimogen și arme mai puțin letale care pulverizau bile cu piper. Cel puțin șase persoane au fost arestate când protestatarii au ajuns la sediul ICE.

Mai târziu în seară, agenții federali au ieșit din nou din sediu și au folosit gaz lacrimogen împotriva unei mulțimi de aproximativ 100 de persoane.

Înainte de ultimele escaladări, protestele din Portland se limitau la o zonă de un bloc într-un oraș care acoperă aproximativ 375 km pătrați și are aproximativ 636.000 de locuitori. Acestea au crescut oarecum după anunțul din 28 septembrie privind desfășurarea gărzii.