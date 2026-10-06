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Un nou trend pe TikTok ce pretinde că ameliorează migrenele ia amploare. Doctorii explică fenomenul

Un nou trend pe TikTok, unde unii utilizatori împărtășesc un truc care ar ameliora migrenele, câștigă tot mai mult teren. Medicii explică dacă acest fenomen neobișnuit poate într-adevăr să funcționeze.
Un nou trend pe TikTok ce pretinde că ameliorează migrenele ia amploare. Doctorii explică fenomenul
Sursa foto: Pexels
Ioana Târziu
06 oct. 2026, 08:01, Ştiinţă-Sănătate
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Mai mulți utilizatori TikTok spun că au găsit o metodă neobișnuită pentru ameliorarea durerilor de cap, asociate cu migrenele.

Metoda promovată pe TikTok pentru migrene

Potrivit Prevention, acest truc constă în fixarea unei cleme de păr pe sprânceană, pe partea feței unde există durerea de cap.

„Ibuprofenul, apa, puiul de somn și o compresă fierbinte pe gât nu au funcționat pentru durerea mea de cap de cinci ore, dar o clemă pe sprânceană a funcționat”, se arată într-un videoclip încărcat pe platformă.

Nu există studii care să explice eficiența acestei metode. Totuși, medicii au câteva teorii despre motivul pentru care unii oameni pretind că se simt ameliorați de acest truc.

„Există multe tipuri diferite de dureri de cap. Această metodă poate fi eficientă pentru un anumit tip de durere de cap, în special una localizată în jurul și deasupra ochiului”, spune Stephen Thorp, doctor la Spitalul Northwell’s Phelps din Sleepy Hollow, New York.

Care este explicația medicilor

„Când îți pui o clemă tip gheară pe sprânceană, aceasta pune presiune pe nervul supraorbital, o ramură a nervului trigemen care furnizează senzația la nivelul frunții, scalpului și pleoapei superioare”, explică el.

Potrivit medicului, nervul este capabil să semnaleze o singură senzație la un moment dat. În timpul unei migrene, nervul trimite un semnal de durere, continuă el.

„Când aplicați presiune mecanică cu această clemă, suprascrieți semnalul de durere cu un semnal de presiune”, continuă Thorp.

Nu este o metodă nouă

Ideea de a folosi un stimul pentru a distrage atenția de la un altul nu este una nouă, subliniază neurologul Clifford Segil.

„Există, de asemenea, terapia cognitiv-comportamentală pentru durerea cronică, care te face să te concentrezi pe altceva inconfortabil, mai degrabă decât pe localizarea durerii cronice”, spune el.

Totuși, medicii subliniază că acesta nu este un tratament pentru migrenă dovedit științific. „Deoarece intervențiile netestate nu dispun de dovezi fiabile privind eficacitatea, aș ezita să dau undă verde acestei tehnici”, spune Sana Ghafoor, medic neurolog.

Potrivit lui Segil, acest truc poate cauza probleme oculare, riscul de iritare a pielii, de apariție a vânătăilor sau de apariție a sensibilității în zonă.

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