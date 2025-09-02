Un sat bulgar atrage turiști chinezi datorită renumitului său iaurt

Vizitatorii chinezi se amestecă cu localnicii în satul din Munții Rodopi, lângă granița cu Grecia. Pe o scenă din piața satului, cântăreți și cimpoieri în costume tradiționale brodate interpretează cântece populare sub soarele de vară târzie.

Producătorii de iaurt și brânză din regiune, mulți dintre ei vorbind puțin chineză, oferă mostre și produse spre vânzare, potrivit Reuters.

„Iaurtul bulgăresc este foarte popular în China… așa că vrem să încercăm iaurtul pur de aici”, a spus Ge Lin, 37 de ani, un turist din China.

Turiștii chinezi vizitează Momchilovtsi din 2009, când o companie chineză de produse lactate a importat pentru prima dată bacteriile găsite în iaurtul local. Produsul companiei, sub marca Mosilian, este acum vândut în majoritatea supermarketurilor chinezești.

La începutul secolului al XX-lea, microbiologul bulgar Stamen Grigorov și zoologul rus Élie Metchnikoff au descoperit că consumul de iaurt îi ajuta pe țăranii bulgari să trăiască mai mult.

De ce este atât de apreciat?

Iaurtul bulgăresc conține Lactobacillus bulgaricus și alte bacterii unice în regiune, care îmbunătățesc sănătatea, imunitatea și longevitatea, a declarat prof. dr. Penka Petrova, directorul Institutului de Microbiologie al Academiei Bulgare de Științe.

„Iaurtul bulgăresc poate fi primul probiotic din lume și a fost utilizat pentru tratarea diverselor afecțiuni. Fiecare tulpină bacteriană izolată din iaurtul de casă are proprietăți distincte”, a spus ea.

O serie de studii științifice recente, deschide o filă nouă, au descoperit că produsele lactate fermentate din Bulgaria au proprietăți benefice pentru sănătate.

Dimitar Danchev, 37 de ani, crescător de animale de a patra generație din regiune, a declarat că iaurtul local este produs atât din lapte de vacă, cât și din lapte de oaie, iar proprietățile sale variază în funcție de sezon.

„Primăvara, când animalele pasc iarbă proaspătă, iaurtul are caracteristici specifice, … în timp ce toamna, când iarba este mai uscată, laptele este mai gros”.

Mitra Pareva, în vârstă de 95 de ani, a spus că iaurtul a făcut parte din dieta ei zilnică toată viața.

„Iaurtul îmi face bine. Primele alimente de pe masa mea sunt pâinea și iaurtul”, a spus ea.