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Una din trei perechi de pantofi vândute pe platforme precum Shein, Temu sau Aliexpress nu respectă standardele europene

Un studiu realizat de Confederația Europeană a Încălțămintei arată că 36% dintre pantofii testați, care sunt vânduți pe aplicații precum Shein, Temu sau Aliexpress, nu îndeplinesc standardele de conformitate chimică ale laboratoarelor.
Una din trei perechi de pantofi vândute pe platforme precum Shein, Temu sau Aliexpress nu respectă standardele europene
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
13 oct. 2026, 19:19, Știri externe
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În perioada februarie – mai 2026, Confederația Europeană a Încălțămintei a testat 76 de perechi de pantofi achiziționate de pe aceste platforme în șapte țări, inclusiv Franța, Germania și Italia.

De asemenea, a testat conformitatea acestora cu substanțele chimice în laboratoare naționale acreditate.

Potrivit AFP, rezultatul acestui studiu a fost că una din trei perechi de pantofi vândute pe platforme precum Shein, Temu sau Aliexpress nu respectă standardele de conformitate chimică ale laboratoarelor.

„36% nu au respectat cel puțin o cerință chimică stipulată de restricțiile REACH aplicabile”, care este denumirea regulamentului european ce reglementează fabricarea și utilizarea substanțelor chimice în UE, conform comunicatului lor de presă.

„Testele au acoperit o serie de substanțe care prezintă motive de îngrijorare, inclusiv ftalați, formaldehidă, metale grele, crom VI, substanțe care eliberează nichel, hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) și parafine clorurate cu lanț scurt (PCCS)”, a declarat federația.

În plus, „mai multe produse comercializate ca încălțăminte de siguranță au făcut afirmații de siguranță potențial înșelătoare și nu au purtat marcajul CE necesar”. De asemenea, „nu au furnizat documentația de evaluare a conformității așteptată pentru acest tip de produs”, a menționat organizația. Ea susține că reprezintă 21.000 de companii europene care au 278.000 de angajați.

Contactate de AFP, companiile Shein, Temu și AliExpress nu au răspuns acestor nereguli.

Companiile sunt acuzate în mod regulat de concurență neloială din partea actorilor europeni din sectoarele textilelor și încălțămintei, potrivit sursei citate.

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