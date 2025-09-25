Ungaria încearcă să evite presiunile lui Trump de a reduce importurile de petrol din Rusia

Ungaria a declarat că rutele alternative nu ar fi suficiente pentru a înlocui petrolul transportat prin conductele rusești, după ce Donald Trump a avertizat că îl va suna pe Viktor Orbán pentru a-i spune să înceteze achiziționarea de petrol rusesc. Experții spun că Ungaria ar putea utiliza fonduri UE pentru decuplare.

Miercuri, ministrul ungar de externe Péter Szijjártó a respins solicitările lui Donald Trump de a renunța treptat la importurile de petrol din Rusia.

„Desigur, susținem toate eforturile președintelui Donald Trump pentru pace. Cu toate acestea, poziția noastră geografică creează o realitate, iar noi nu putem schimba această realitate”, a subliniat el la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU.

Szijjártó a adăugat că țara sa importă doar 2% din exporturile de petrol ale Rusiei și a afirmat că rutele alternative existente din Croația nu sunt suficiente pentru a înlocui acest procent, Euronews.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a cerut membrilor NATO să oprească importurile de petrol rusesc pentru a face presiuni asupra Moscovei în vederea încheierii unui acord de pace. La Adunarea Generală a ONU, el a transmis un mesaj personal prim-ministrului de dreapta al Ungariei, Viktor Orbán.

„El este un prieten al meu. Nu am vorbit cu el, dar am sentimentul că, dacă aș face-o, s-ar putea să se oprească. Și cred că voi face asta”, a spus Trump.

Orbán este un susținător fervent al lui Trump și a fost singurul politician european care a făcut campanie deschisă pentru realegerea acestuia. Orbán menține însă și legături strânse cu președintele rus Vladimir Putin, iar Ungaria are contracte avantajoase pentru achiziționarea de petrol și gaze rusești.

O situație potențial riscantă pentru Ungaria

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, s-a opus decuplării, afirmând că rutele alternative, precum conducta Adria care traversează Croația, nu sunt suficiente pentru a înlocui conducta de petrol Drushba, principala rută de transport a petrolului rusesc către Ungaria și Slovacia.

„Testele au demonstrat clar în ultimele săptămâni că acest conducte, în starea sa tehnică actuală, nu este capabil să transporte cantități mari de petrol în mod continuu, la presiune ridicată”, a declarat Szijjártó miercuri.

Citando un raport al FMI, purtătorul de cuvânt internațional al Ungariei, Zoltán Kovács, a declarat miercuri că PIB-ul Ungariei ar scădea cu peste 4% dacă aprovizionarea cu gaz rusesc ar fi întreruptă la nivelul întregii UE.

În cadrul unui interviu acordat Euronews, comisarul ministerial al Ungariei pentru fondurile directe ale UE, Bernadett Petri, a recunoscut că tensiunile internaționale legate de importurile de combustibili fosili ale Ungariei reprezintă un risc potențial pentru țară.

„Evident, Ungaria ar putea fi perdanta în cadrul negocierilor legate de energie care au loc în prezent pe scena mondială, dar cred că va face tot posibilul pentru a evita acest lucru”, a declarat Bernadett Petri.

Recent, aprovizionarea cu petrol rusesc a Ungariei și Slovaciei a fost întreruptă timp de câteva zile, după ce Ucraina a bombardat conducta Druzhba de pe teritoriul rus.

UE ar putea interveni pentru a sprijini tranziția

Eamon Drumm, analist de cercetare la German Marshall Fund of the United States, a declarat anterior pentru Euronews că Ungaria și Slovacia vor fi obligate să renunțe la combustibilii fosili ruși, dar ambele țări ar putea solicita finanțare din partea UE pentru a face acest lucru.

„Dacă acest lucru ar avea un impact asupra Ungariei, ar fi prin obținerea unui sprijin mai mare din partea UE pentru eforturile de diversificare, deoarece înlocuirea petrolului și gazelor rusești într-o măsură mai mică este costisitoare, adaugă complexitate și există provocări și în ceea ce privește infrastructura”, a declarat Eamon Drumm.

Întrebat de Euronews, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că executivul va colabora cu Ungaria și Slovacia în ceea ce privește problema decuplării de petrolul rusesc.

„Continuăm să colaborăm intens cu acestea pentru a asigura o diversificare și o tranziție lină și pentru a le ajuta să găsească surse alternative de aprovizionare”, a declarat Anna-Kaisa Itkonen, adăugând: „Înțelegem, desigur, preocupările exprimate atât de Slovacia, cât și de Ungaria în acest context. Și lucrările continuă. Am creat diverse formate la nivel tehnic și politic pentru a rămâne în contact și a continua aceste lucrări”.

Guvernul maghiar nu a comentat discuțiile cu Comisia.

Comisia a prezentat anterior o foaie de parcurs ambițioasă pentru eliminarea tuturor achizițiilor de combustibili fosili ruși până la sfârșitul anului 2027 cel târziu.

Însă, sub presiunea puternică a lui Donald Trump, care a îndemnat europenii să întrerupă toate legăturile energetice cu Moscova, Bruxelles a luat măsuri pentru a accelera lucrurile printr-un nou pachet de sancțiuni care, dacă va fi aprobat, va aduce sfârșitul GNL-ului rusesc cu un an mai devreme, la 1 ianuarie 2027.