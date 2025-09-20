Uriașul crater de sub Marea Nordului a fost creat de impactul unui asteroid

Dezbaterea științifică care a durat zeci de ani poate fi încheiată. Craterul Silverpit, situat la 700 de metri sub fundul mării, în Marea Nordului, a fost, după toate probabilitățile, creat de impactul direct al unui asteroid sau cometă de dimensiunea Catedralei York Minster, care s-a prăbușit pe Pământ în urmă cu peste 43 de milioane de ani.

Asteroidul cu diametrul de 160 de metri s-a prăbușit în mare, provocând un tsunami de 100 de metri înălțime, spun oamenii de știință. Probabil a fost o zi foarte proastă pentru mamiferele primitive din zonă – dar nu la fel de proastă ca și consecințele impactului asteroidului care a dus la dispariția dinozaurilor în urmă cu 66 de milioane de ani, potrivit The Guardian.

Craterul Silverpit nu se apropie nici pe departe de dimensiunile craterului Chicxulub din Mexic, unde un asteroid cu o lățime de aproximativ 6-9 mile a lovit Pământul, provocând o extincție în masă a 75% din speciile de plante și animale. Dar este totuși interesant și, fiind singurul crater de impact din apropierea actualului Regat Unit, extrem de important, spun experții.

Perspectivă fără precedent

Uisdean Nicholson, sedimentolog la Universitatea Heriot-Watt din Edinburgh, care a condus echipa de cercetare, a declarat că noile imagini seismice le-au oferit o perspectivă fără precedent asupra craterului.

Craterul cu o lățime de 3 km, înconjurat de o zonă de 19 km cu falii circulare, a fost descoperit în 2002 de geologi specializați în petrol.

Cei care l-au descoperit au considerat că era într-adevăr un crater de impact hipervelocitate, indicând caracteristici asociate adesea cu acestea, inclusiv un vârf central, o formă circulară și falii concentrice.

Inițial, s-a estimat că are o vechime de peste 60 de milioane de ani și a făcut senzație în presă. „Craterul ar putea fi rezultatul impactului unui asteroid”, se arăta într-un articol din Guardian din acea perioadă.

Însă unii oameni de știință nu erau convinși, susținând că originea sa era mult mai puțin interesantă – cel mai probabil, craterul fusese cauzat de mișcarea rocilor saline la adâncime.

În 2009, a avut loc o dezbatere la Societatea Geologică, pe care Nicholson o ține minte. „Eram doctorand la acea vreme și a fost o dezbatere destul de cunoscută, cel puțin în cercurile geologice.

Au avut o mare dezbatere și apoi au votat. S-a decis în mod copleșitor că originea nu era un impact. Majoritatea oamenilor au preferat explicația banală și cred că asta reflectă o tendință de a respinge explicația mai spectaculoasă”.

Votul a fost de 80-20 împotriva ipotezei impactului, ridicând întrebarea dacă geologii sunt în mod natural conservatori. „Există diferite tipuri de geologi”, a spus Nicholson. „Oamenii spun că mă entuziasmez prea tare pentru anumite idei”.

Unul dintre craterele de impact ale Pământului

Nicholson a fost rugat să examineze Silverpit datorită experienței sale în descoperirea unui alt crater de impact în Africa de Vest.

Cu finanțare din partea Consiliului de Cercetare a Mediului Natural, echipa condusă de Nicholson a utilizat imagistica seismică, analiza microscopică a fragmentelor de rocă și modele numerice pentru a furniza ceea ce ei consideră a fi cea mai puternică dovadă de până acum că Silverpit este unul dintre craterele de impact ale Pământului.

Impacturile de asteroizi sunt, din fericire, rare, nefiind înregistrate în istoria umanității. Craterele lăsate de impacturi sunt, de asemenea, rare, deoarece „tectonica plăcilor și eroziunea distrug aproape toate urmele majorității acestor evenimente”, a spus Nicholson. „Există aproximativ 200 de cratere de impact confirmate pe uscat și doar 33 au fost identificate sub ocean.”

Silverpit este excepțional de bine conservat și important, a spus el. „Putem folosi aceste descoperiri pentru a înțelege cum impacturile asteroizilor au modelat planeta noastră de-a lungul istoriei, precum și pentru a prezice ce s-ar putea întâmpla dacă am avea o coliziune cu un asteroid în viitor”.

Descoperirile sunt publicate în Nature Communications.