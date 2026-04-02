USR îl reclamă la DNA pe Alexandru Rafila pentru refuzarea renegocierii contractului cu Pfizer

Acuzații de inacțiune

Emanuel Ungureanu susține că, spre deosebire de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene care au profitat de mecanismele de renegociere oferite de Comisia Europeană, România a rămas în contracdin cauza deciziilor luate de fostul ministru.

„Am depus la DNA o plângere împotriva lui Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, actualmente deputat în Parlamentul României, pentru infracțiunile de abuz în serviciu și neglijență în serviciu în formă continuată. În afară de Ungaria, Polonia și România, toți miniștrii Sănătății din Uniunea Europeană au mers și au renegociat cu Pfizer să nu plătim milioane de doze pe care nu aveam cum să le folosim. Dacă, în pandemie, în 2021, achizițiile de vaccinuri s-au făcut când aveam o rată de vaccinare de 100.000 de oameni, în 2023, domnul Rafila nu mai avea pandemie. Domnul Rafila ar fi putut să ne scutească cu adevărat, pe noi toți, să nu plătim 400 de milioane din contractul pe vaccinuri din intervalul 2023-2026”, declară deputatul USR.

Oportunități de economie

Ungureanu susține că o renegociere a contractului Pfizer ar fi putu să genereze economii de peste 200 de milioane de euro prin eșalonarea livrărilor, reducerea cantității de vaccinare și taxa de flexibilitate.

„Reamintim că Amendamentul 5, așa cum a fost negociat de Comisia Europeană cu Pfizer, prevedea următoarele:

Livrarea dozelor prevăzute pentru 2023 se va realiza pe parcursul următorilor 4 ani (2023-2026).

Pentru România asta ar fi însemnat: zero dobânzi până în 2027 și vaccinuri disponibile pentru noile variante de COVID.

Numărul de doze total la nivelul UE a fost redus de la 450 de milioane (prevăzute pentru 2023) la 285 milioane – o reducere de 36,7%, gratuită.

Pentru România asta ar fi însemnat: reducerea cantității de vaccinuri contractate cu 7.175.000 doze (140 milioane de euro economie).

Taxă de flexibilitate: 9,75 EUR/doză – transforma obligația de cumpărare în opțiune de comandă pe 4 ani. Plătită în avans, în 30 zile de la semnare.

Pentru România asta ar fi însemnat: reducerea suplimentară a costurilor cu vaccinurile Pfizer contractate pentru 2023 cu 120,7 milioane de euro”, se arată în comunicatul formațiunii.

Plângerea penală a fost depusă după ce România a pierdut în prima instanță procesul cu Pfizer și trebuie să plătească 600 de milioane de euro sau aproximativ trei miliarde de lei pentru dozele de vaccin pe care a refuzat să le mai preia în 2023.

La rândul său, și liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu a anunțat că ar putea face plângeri penale în urma deciziei instanței în procesul cu Pfizer. „Cred că acum e cazul să studiem acest aspect pentru că cineva trebuie să plătească. Cei care au făcut aceste comenzi. De exemplu, am un nume în cap, cum Vlad Voiculescu. Vă spune ceva? Vă spune ceva, doamna ministru Mihăilă?”, spunea miercuri Grindeanu.