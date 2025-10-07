Utilizatorii Snapchat sunt revoltați. Aplicația va percepe taxe pentru stocarea fotografiilor și videoclipurilor vechi

Pentru mulți, aceste postări retro reprezintă o fereastră către trecut, ceea ce i-a determinat pe unii să acuze compania de „lăcomie corporativă” în postări pe rețelele sociale și recenzii negative pe magazinele de aplicații Google și Apple.

Snap a comparat planurile sale de stocare cu plată cu cele oferite de Apple și Google pentru smartphone-uri.

Ca alternativă pentru cei care nu doresc să plătească, utilizatorii își pot descărca Memories, care pentru unii ocupă zeci de gigaocteți de date, pe dispozitivul lor.

Compania a declarat pentru BBC că doar un număr mic de utilizatori vor fi afectați de aceste schimbări.

De asemenea, a recunoscut că „nu este niciodată ușor să treci de la a beneficia de un serviciu gratuit la a plăti pentru el”, dar a sugerat că „merită costul” pentru utilizatori.

Mulți dintre cei care critică această măsură online par să nu fie de acord.

„Artefacte emoționale”

Companiile care decid să perceapă taxe utilizatorilor pentru un serviciu care anterior era gratuit nu sunt o noutate, iar milioane de oameni plătesc pentru servicii precum iCloud și Google Drive pentru a-și salva fotografiile și videoclipurile de pe smartphone.

Realitatea stocării datelor în cloud – pe care unii din industria tehnologică preferă să o numească pur și simplu „computerul altcuiva” – este că aceasta costă bani.

„Găzduirea a trilioane de Memories pe Snapchat nu este o sumă neglijabilă”, a declarat consultantul în social media Matt Navarra pentru BBC.

Dar Navarra a spus că introducerea de taxe pentru un serviciu care anterior era gratuit și pe care utilizatorii erau încurajați să îl folosească ca atare poate părea pentru unii o „momeală și o schimbare”.

„Schimbarea regulilor după ce oamenii au construit această imensă arhivă digitală nu este chiar corect”, a spus el.

Și pentru mulți, a adăugat el, „Memoriile nu sunt doar depozite de date, sunt artefacte emoționale”.

Acest sentiment a fost împărtășit de cei care au lăsat recenzii critice, una dintre persoane numind fotografiile și videoclipurile lor de pe Snapchat „cel mai prețios lucru pentru mine”.

„[Memoriile] conțin toate aspectele vieții mele, de la sărbătorirea nașterii noilor membri ai familiei, doliul pentru cei dragi care au trecut în neființă, amintirile cu prietenii/familia, [și] întreaga mea adolescență”, au scris ei.

Dr. Taylor Annabell, cercetător postdoctoral la Universitatea Utrecht din Olanda, a declarat că decizia Snapchat arată implicațiile utilizării platformelor comerciale pentru stocarea conținutului personal sentimental.

„Ei beneficiază de această încredere, interdependență și prezumție de acces nelimitat, ceea ce îi încurajează chiar pe unii utilizatori să rămână pe platformă sau să continue să o folosească pentru a derula înapoi prin arhiva lor”, a declarat ea pentru BBC.

„Dar aceștia nu sunt gardieni binevoitori ai memoriei personale”.