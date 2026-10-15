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[VIDEO-REPORTAJ] Daniel Zlota, românul care a pictat un tablou pentru F.C. Barcelona inspirat de tehnica de vopsire a ouălor de Paște

Daniel Zlota realizează propuneri de design interior, iar în timpul liber pictează. Pasiunea sa cea mai puternică e fotbalul și cei doi copii îi calcă pe urme: și cu fotbalul și cu desenul.
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Mădălina Dinu
15 oct. 2026, 11:29, Cultură-Media
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Daniel Zlota este pictor și arhitect de interior, stabilit în capitala Cataloniei. A început la un liceu de artă din Focșani, orașul său natal, terminând apoi Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, unde a urmat și un program de masterat.

Profesional, s-a afirmat rapid ca senior architect în cadrul unei mari rețele de centre comerciale din România.

Dar în paralel cu profesia sa de bază, arta i-a fost cea care l-a ajutat să-și exprime trăirile și pasiunile: „Pictura este partea sufletească și de creativitate, locul în care nu trebuie să dau explicații nimănui. Arhitectura este puțin mai rațională, un perete pe pânză nu trebuie să aibă o structură, ci poartă povești care vin din suflet”, ne explică Daniel. Citește continuarea REPORTAJULUI pe MEDIAFAX SPANIA.

 

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