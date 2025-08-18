Viermi mici, găsiți în iazuri și râuri, ar putea ajuta la tratarea schizofreniei

Viermii provin dintr-o familie cunoscută sub numele de planaria, unele specii fiind considerate anterior „nemuritoare” datorită abilităților lor unice de regenerare, care includ capacitatea de a regenera părți ale corpului pierdute, inclusiv creierul în întregime.

O echipă de oameni de știință de la Universitatea din Reading a administrat viermilor haloperidol, un medicament utilizat pentru tratarea afecțiunilor de sănătate mintală, și a constatat că viermii au devenit mult mai puțin activi, la fel ca șoarecii și șobolanii.

Studii anterioare au utilizat planaria pentru a cerceta tratamente pentru epilepsie și pentru a investiga dependența de droguri, deoarece viermii plați prezintă semne de simptome de sevraj.

Acest nou studiu ar putea contribui la dezvoltarea de tratamente pentru afecțiuni de sănătate mintală, cum ar fi schizofrenia și halucinațiile, potrivit Independent.

Un studiu din 2024 a raportat că unul din 69 de adulți din Marea Britanie utilizează medicamente antipsihotice pe termen lung.

Profesorul Vitaliy Khutoryanskiy, care a condus studiul de la Universitatea din Reading, a declarat: „Această descoperire se adaugă dovezilor tot mai numeroase că viermii plați mici, precum planaria, ar putea juca un rol important în studiul creierului. Aceștia prezintă anumite reacții la medicamentele psihiatrice care seamănă cu cele observate la mamifere, dar utilizarea lor implică mult mai puține probleme etice”.

Utilizarea șobolanilor în neuroștiință

Conform datelor guvernului britanic, în 2023 au fost utilizați 882.000 de șoareci și 144.060 de șobolani în cercetarea pe animale. Un studiu din 2016 a sugerat că utilizarea șobolanilor și șoarecilor în neuroștiință a crescut de la 20% în anii 1980 la peste 50% în anii 2010.

În ciuda eforturilor de a face cercetarea mai etică, oamenii de știință se bazează în continuare în mare măsură pe rozătoare pentru testare. Cercetătorii au afirmat că utilizarea viermilor plați pentru studierea afecțiunilor cerebrale ar putea reduce numărul de rozătoare utilizate de oamenii de știință.

Profesorul Khutoryanskiy a adăugat: „Aproape un milion de șoareci și șobolani sunt utilizați în cercetarea din Marea Britanie în fiecare an, dar utilizarea planariilor în locul acestora ar putea reduce aceste cifre și ne-ar oferi în continuare răspunsurile de care avem nevoie pentru a dezvolta tratamente mai bune pentru persoanele cu afecțiuni grave de sănătate mintală. Este benefic pentru știință și pentru bunăstarea animalelor”.

Cercetarea este publicată în revista Pharmaceutical Research.