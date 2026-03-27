Vladimir Putin cere donații din partea oligarhilor pentru finanțarea Războiului din Ucraina

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-a întâlnit joi cu mai mulți oameni de afaceri, cărora le-a cerut sprijin financiar pentru continuarea Războiului din Ucraina, anunță publicația The Bell, citată de Reuters.

Putin i-a anunțat pe oligarhi că Federația Rusă va continua războiul până când întreaga regiune Donbas va fi sub controlul Moscovei.

Potrivit sursei citate, miliardarul Suleiman Kerimov, care ocupă și funcție de senator în parlamentul Rusiei, ar fi promis o contribuție de peste un miliard de dolari

Pe fondul prelungirii conflictului, economia Rusiei se confruntă cu presiuni tot mai mari, generate de scăderea veniturilor din exporturile de energie și de încetinirea activității economice.

Cheltuielile pentru apărare au crescut semnificativ, bugetul militar al Kremlinului majorându-se cu 42% anul trecut, până la aproximativ 161 de miliarde de dolari.

Ministrul Economiei, Maxim Reshetnikov, a declarat că Rusia analizează introducerea unei noi taxe pe profit în acest an, în cazul în care rubla continuă să se deprecieze.

De asemenea, în luna ianuarie, Kremlinul a majorat taxa pe valoarea adăugată (TVA) la 22%, măsură care vizează creșterea veniturilor bugetare cu aproximativ șapte miliarde de dolari în următorii trei ani, notează The Guardian.

În plus, surse citate anterior de Reuters indică faptul că autoritățile ruse iau în calcul o reducere de până la 10% a cheltuielilor bugetare considerate neesențiale.