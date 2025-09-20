Zboruri întârziate și anulate în cele mai aglomerate aeroporturi europene. Un atac cibernetic provoacă perturbări

Atacul a făcut ca sistemele automate să devină inoperabile, permițând doar proceduri manuale de check-in și îmbarcare, potrivit Aeroportului Bruxelles.

„Acest lucru are un impact major asupra programului de zboruri și, din păcate, va provoca întârzieri și anulări de zboruri”, a declarat operatorul într-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

„Furnizorul de servicii lucrează activ la această problemă și încearcă să o rezolve cât mai repede posibil”.

Heathrow a avertizat, de asemenea, cu privire la întârzierile cauzate de „o problemă tehnică” la un furnizor terț, potrivit Reuters.

Pasagerii cu zboruri programate pentru sâmbătă au fost sfătuiți de aeroporturile afectate să își confirme călătoria cu companiile aeriene înainte de a se îndrepta spre aeroport.

„Din cauza unei probleme tehnice la un furnizor de sisteme care operează în toată Europa, timpul de așteptare la check-in este mai lung. Lucrăm la o soluție rapidă”, a declarat aeroportul din Berlin într-un banner pe site-ul său.

Aeroportul din Frankfurt nu este afectat de atac, a declarat un purtător de cuvânt.