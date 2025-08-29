Zelenski prezintă cei trei piloni cheie ai garanțiilor de securitate pentru Ucraina: Armata, sprijinul NATO, sancțiuni

Oficialii ucraineni, americani și europeni au condus discuții privind garanțiile de securitate postbelice pentru Kiev, în efortul de a pregăti un posibil acord de pace cu Rusia. Unele dintre planurile propuse includ o forță aliată de menținere a păcii pe teren, susținută de sprijinul aerian al SUA.

Când a fost întrebat de jurnaliști despre viziunea sa privind garanțiile de securitate, Zelenski a subliniat trei piloni cheie, potrivit KyivIndependent.

Pilonul 1

Primul se referă la forțele armate ucrainene, și anume menținerea forței și dimensiunii actuale ale acestora și asigurarea aprovizionării constante cu arme de la producători ucraineni, europeni și americani.

„(Este vorba despre) capacitatea de a finanța armata la scara necesară pentru a ne apăra frontierele în prezent”, a declarat Zelenski.

Pilonul 2

Al doilea pilon implică acorduri cu statele membre NATO privind disponibilitatea acestora de a sprijini Ucraina în cazul unei noi agresiuni ruse, a spus Zelenski. Potrivit președintelui, el intenționează să discute săptămâna viitoare cu partenerii europeni despre garanții de securitate similare celor oferite de NATO.

Deși Ucraina a solicitat aderarea deplină la NATO la începutul invaziei rusești pe scară largă din 2022, aliații nu au extins o invitație formală, iar administrația Trump se opune acceptării Kievului în alianță.

Pilonul 3

Al treilea pilon se referă la sancțiunile împotriva Rusiei și la utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța reconstrucția postbelică a Ucrainei.

Țările occidentale și alți parteneri au imobilizat aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele suverane rusești după izbucnirea războiului pe scară largă, canalizând profiturile generate de acestea către Ucraina.

Separat, Zelenski a subliniat, de asemenea, calea Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană ca o altă garanție de securitate pentru Kiev.

Șeful de cabinet al Președinției, Andriy Yermak, și secretarul Consiliului de Apărare, Rustem Umerov, se îndreaptă săptămâna aceasta spre New York pentru a discuta garanțiile de securitate și viitoarele negocieri de pace.

Rusia și-a exprimat opoziția față de ideea prezenței trupelor străine de menținere a păcii în Ucraina. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că staționarea soldaților europeni în Ucraina ar echivala cu o „intervenție militară străină” și a afirmat că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi discutate fără participarea Rusiei.