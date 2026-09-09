Apple pregătește azi o premieră istorică: primul iPhone pliabil, dar fără iPhone 18 standard

Apple organizează evenimentul sloganul „Surprise and shine” ( Surprinde și strălucește). Prezentarea va avea loc la Apple Park.

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.Spre deosebire de anii precedenți, atenția nu va fi îndreptată doar către următoarea generație de iPhone. Apple se pregătește să intre pentru prima dată pe piața telefoanelor pliabile, cu un dispozitiv premium care ar putea costa peste 2.500 de dolari.

Primul iPhone pliabil al Apple ar putea fi vedeta serii

Cel mai important produs așteptat miercuri este primul iPhone cu ecran pliabil din istoria Apple.

Noul dispozitiv este probabil cea mai importantă noutate hardware pregătită de Apple în ultimii ani. Compania intră astfel într-un segment în care Samsung, Huawei, Google și Motorola au deja mai multe generații de produse.

Strategia nu este însă neobișnuită pentru compania americană. Apple a preferat în mai multe situații să intre într-o categorie după concurenți, încercând ulterior să rezolve problemele tehnice care au împiedicat produsul respectiv să devină unul de masă.

Apple, potrivit informațiilor din presa de specialitate, ar miza pe un mecanism de pliere mai rezistent și pe reducerea aproape completă a cutei vizibile în zona centrală a ecranului, una dintre problemele tradiționale ale telefoanelor pliabile. Analiștii estimează că noul model ar putea genera venituri de peste 45 de miliarde de dolari până la sfârșitul lui 2027.

Numele comercial nu a fost confirmat de Apple înaintea evenimentului. În ultimele luni au circulat mai multe variante, printre care iPhone Ultra, iPhone Fold și, mai recent, iPhone Duo.

Informațiile neoficiale indică un telefon care se deschide asemenea unei cărți. MacRumors vorbește despre un ecran exterior OLED de aproximativ 5,5 inci și unul interior de aproximativ 7,8 inci. Deschis, dispozitivul ar avea o experiență apropiată de cea a unui iPad mini.

Telefonul ar putea avea numai aproximativ 4,5 milimetri grosime atunci când este deschis și circa 9 mm atunci când este pliat. În interiorul telefonului pliabil este așteptat noul procesor A20 Pro.

O schimbare majoră: iPhone 18 obișnuit ar putea lipsi. Doar iPhone 18 Pro și Pro Max, așteptate în această seară

Una dintre surprizele evenimentului poate fi chiar un telefon pe care Apple nu îl prezintă.

Apple este așteptată să actualizeze acum modelele premium Pro și Pro Max, dar să amâne lansarea modelelor mai accesibile – inclusiv iPhone 18 standard – până în primăvara anului viitor.

iPhone 18, iPhone 18e și următoarea generație iPhone Air ar urma să apară în primăvara lui 2027.

Ar fi o modificare semnificativă a calendarului tradițional Apple. În loc să lanseze aproape întreaga familie iPhone în septembrie, compania ar împărți gama în două: telefoanele premium toamna și modelele destinate unui public mai larg primăvara.

O asemenea strategie ar permite Apple să concentreze întreaga atenție a evenimentului din septembrie asupra celor mai scumpe produse – și, mai ales, asupra primului iPhone pliabil.

În cazul iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max nu este așteptată o schimbare de design comparabilă cu cea de anul trecut. Cele mai mari modificări ar urma să se afle în interior.

Printre noutățile vehiculate înaintea lansării se numără procesorul A20 Pro pe 2 nm, 12 GB RAM, un Dynamic Island mai mic și ecrane LTPO+ mai eficiente energetic.

Primul mare test pentru succesorul lui Tim Cook

Evenimentul din această seară are și o semnificație aparte pentru Apple: este prima mare lansare de produse după schimbarea conducerii companiei.

John Ternus a devenit CEO al Apple la 1 septembrie, după ce Tim Cook a trecut în funcția de președinte executiv al companiei. Schimbarea fusese anunțată oficial de Apple în aprilie și aprobată în unanimitate de Consiliul de Administrație.

Ternus, fost șef al diviziei de inginerie hardware, se află astfel în fața primului său test major la conducerea uneia dintre cele mai valoroase companii din lume.

Momentul este cu atât mai important cu cât Apple trebuie să demonstreze că poate recupera teren și în cursa inteligenței artificiale. Investitorii vor urmări inclusiv modul în care compania integrează noua generație Siri și tehnologiile AI în viitoarele sale dispozitive.

Ce alte produse ar putea prezenta Apple

Pe lângă noile iPhone-uri, sunt așteptate actualizări pentru gama Apple Watch, iar compania ar putea prezenta și o nouă generație AirPods.

Apple ar putea anunța, de asemenea, calendarul de lansare pentru următoarele versiuni ale sistemelor sale de operare și noi funcții bazate pe Apple Intelligence.