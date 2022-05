Cel mai mic robot din lume, care merge controlat de la distanţă, are o lăţime de aproximativ jumătate de milimetru

Inginerii de la Universitatea Northwestern din Evanston, Illinois, au inventat cel mai mic robot din lume care merge controlat de la distanţă, potrivit unei cercetări publicate în revista Science Robotics.

Roboţii, care sunt realizaţi dintr-un aliaj maleabil cu memorie de formă, încep ca obiecte plate, asemănătoare unei bucăţi de hârtie. Picioarele şi braţele sunt îndoite pentru ca robotul să poată sta în picioare, a spus el. Crabul rămâne în picioare până când se foloseşte căldura pentru a-l face să se mişte, a spus Rogers.

Un obiect metalic realizat din aliaj cu memoria formei poate fi deformat, dar revine la forma sa iniţială odată ce i se aplică căldură, a explicat el.

Forma "originală" a crabului este atunci când acesta este plat, în timp ce starea "deformată" este atunci când braţele şi picioarele sunt îndoite.

Echipa sa ar încălzi anumite articulaţii pentru a le readuce parţial la starea iniţială aplatizată. Atunci când căldura era aplicată de mai multe ori într-o anumită secvenţă, crabii puteau să se mişte, similar cu modul în care oamenii îşi îndoaie şi îndreaptă picioarele pentru a merge.

Potrivit lui Rogers, au fost folosite lasere pentru a aplica căldură în diferite părţi ale robotului crab pentru a crea mişcare. „Un laser este o modalitate convenabilă de a face acest lucru, deoarece putem concentra lumina într-un punct foarte mic şi putem scana acel punct în jur pentru a ilumina diferite părţi ale corpului robotului într-o secvenţă de timp", a spus el.

Roboţii se află încă în faza de dezvoltare şi sunt creaţi în principal în scopuri academice, dar tehnologia folosită pentru a face crabii minusculi are potenţial, a spus Rogers.

Roboţii crabi minusculi ar putea fi folosiţi pentru efectuarea de intervenţii chirurgicale minim invazive sau ar putea ajuta la asamblarea şi repararea maşinilor la scară mică, a spus el.

Între timp, Rogers şi-a provocat echipa să extindă capacităţile robotului. „Ca un obiectiv aspiraţional, i-am rugat pe studenţi să vadă dacă pot găsi o modalitate de a face aceşti roboţi să zboare, poate imposibil, dar distractiv de gândit", a spus el.

Engineers at Northwestern University have developed the world’s smallest-ever remote-controlled walking robot — and it's shaped like an adorable tiny crab 🦀 pic.twitter.com/KZQH7KTpF9