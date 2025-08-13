COMUNICAT / HONOR Magic V5: Cel mai subțire smartphone pliabil, fără compromisuri a ajuns în România

București, 12 august – HONOR, companie globală lider în ecosistemul de dispozitive AI, a anunțat astăzi disponibilitatea în România a modelului HONOR Magic V5, cel mai avansat smartphone pliabil al său de până acum. Cu o grosime de doar 8,8 mm (1), HONOR Magic V5 este cel mai subțire smartphone pliabil din lume (2) și combină designul industrial de top cu o baterie foarte mare, durabilitate excepțională, camere performante și funcții inteligente pentru lucru eficient, oferind o experiență unică de utilizare. HONOR Magic V5 este disponibil pentru achiziție de astăzi pe piața din România, la un preț de pornire de 9.999 RON.

„Lansarea HONOR Magic V5 în România marchează un moment important, în care depășim limitele inovației în domeniul telefoanelor mobile. Nu am creat doar un dispozitiv, ci un partener inteligent, capabil să se adapteze nevoilor utilizatorului. În colaborare cu Google și Qualcomm, am reunit cele mai avansate capabilități AI, un design ultra-subțire și performanță de lungă durată, pentru o experiență care depășește așteptările. Așteptăm cu nerăbdare să vedem cum vor adopta consumatorii această tehnologie revoluționară pentru a ajunge la un nou nivel de productivitate, creativitate și succes în viața de zi cu zi” a declarat Stanley Yan, country manager HONOR România.

Ultra-subțire, ultra-rezistent, ultra-puternic

Realizat cu precizie prin sistemul avansat de producție AI al HONOR, Magic V5 redefinește portabilitatea în categoria telefoanelor pliabile. Telefonul are un un profil ultra-subțire, de 8,8 mm (3), și o greutate impresionant de redusă, de doar 217 grame (4), combinând eleganța cu funcționalitatea. Alimentat de tehnologia bateriei cu siliciu-carbon, HONOR Magic V5 dispune de o capacitate ultra-ridicată de 5.820 mAh (5) și un conținut de siliciu de 15% (6) în celule, oferind autonomie excepțională fără a compromite designul subțire.

La interior, HONOR Magic V5 este echipat cu platforma Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Mobile (7) și asigură performanță AI de top și inteligență on-device pentru utilizarea în scop de business și de divertisment.

Construit ca să dureze, Magic V5 este rezistent la praf și apă, având certificările IP58 și IP59 (8). Designul robust este completat de HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield și un panou interior întărit cu fibră de carbon, oferă o rezistență excepțională pentru utilizarea zilnică.

Pentru pasionații de fotografie, sistemul revoluționar AI Falcon Camera include o cameră periscop telefoto ultra-sensibilă de 64MP, o cameră principală ultra-sensibilă de 50MP și o cameră ultra-wide de 50MP. Cu ajutorul HONOR Image Engine, Magic V5 deschide noi posibilități în fotografia cu telefonul pliabil prin funcții precum AI Enhanced Portrait, AI Super Zoom și Motion Sensing Capture, și permite utilizatorilor să surprindă fiecare moment cu o precizie uimitoare.

Productivitate maximă pe ecran mare, cu suport pentru stylus

Magic V5 duce productivitatea la un nou nivel, având un ecran interior de 7,95 inci (9) și unul exterior de 6,43 inci (10), ambele compatibile cu stylus (11), oferind flexibilitate pentru a lua notițe, a crea schițe sau a avea interacțiuni precise pe ecran. Funcția Multi-Flex Mode (12) îmbunătățită permite utilizatorilor să lucreze cu până la trei aplicații simultan – ideal pentru a revizui documente a participa la apeluri video și a compara prețuri online, toate pe același ecran.

Echipat cu MagicOS 9.0, Magic V5 vine preinstalat cu Google Gemini (13). Utilizatorii pot intra în discuție cu Gemini pentru a primi ajutor la redactare, planificare sau învățare, ori pot utiliza funcția Live pentru brainstorming, simplificarea subiectelor complexe și exersarea unor momente importante cu răspunsuri în timp real. Gemini poate analiza și explica ceea ce vede utilizatorul prin cameră sau pe ecran, direct în conversație. HONOR a dezvoltat și o metodă rapidă de acces prin gesturi – tap-tap pe spatele telefonului pentru activarea instantă a lui Gemini (14).

Acest gest rapid le permite utilizatorilor să activeze instant Gemini, printr-o dublă atingere pe spatele telefonului.

Pentru luarea de notițe, HONOR Notes integrează unelte AI care rezumă, formatează, transcriu și fac corecturi gramaticale, în vreme ce aplicația Recorder permite transcriere și traducere în timp real.

Creativitate și comunicare îmbunătățite prin AI

Dincolo de productivitate, Magic V5 deschide noi căi pentru creativitate și comunicare cu suita AI on-device și cloud. AI Image to Video, bazat pe modelul Google Veo AI, transformă fotografiile statice în clipuri video dinamice în mai puțin de un minut. Funcțiile AI Cutout, AI Eraser, AI Outpainting și AI Upscale oferă editare foto intuitivă, iar HD Moving Photo captează imagini în mișcare, gata de a fi distribuite pe rețele sociale.

Comunicarea este îmbunătățită cu AI Call Translation – traducere în timp real a apelurilor, on-device, în șase limbi – și AI Translation, pentru traducerea instantă a textelor și conversațiilor.

Conectivitate fără bariere între dispozitive și sisteme

Magic V5 optimizează colaborarea cross-platform prin HONOR Share îmbunătățit și permite transfer bidirecțional de fișiere între Android, iOS, macOS și Windows. Dispozitivul oferă cea mai completă funcție de clonare a datelor dintre dispozitive similare, inclusiv migrarea completă de pe iPhone (contacte, calendare, poze, notițe, memento-uri). Este compatibil cu formatele de documente Office și fișiere profesionale precum CAD și EPUB.

Culori, preț și disponibilitate

HONOR Magic V5 este disponibil în variantele Ivory White, Black și Dawn Gold la prețuri începând de la 9.999 RON. De asemenea, până la data de 31 august, oricare din cele trei modele Magic V5 pot fi achiziționate din magazinele partenere la o reducere sub formă de voucher sau discount de până la 300 EUR.

Protecție extinsă HONOR Care+

Utilizatorii care achiziționează un telefon pliabil HONOR Magic V5 beneficiază de HONOR Care+ Screen Protection, un plan exclusiv de protecție extinsă care oferă o reparație gratuită a ecranului, valabilă o singură dată, timp de șase luni. În caz de daune accidentale – cum ar fi crăpături provocate de căderi, coliziuni sau presiuni neintenționate clienții nu vor plăti costuri suplimentare pentru înlocuirea componentelor (oferta finală va fi stabilită conform politicii Centrului de Service Autorizat HONOR). Până pe 30 iunie 2026, serviciul poate fi activat rapid prin aplicația My HONOR, imediat după prima pornire a telefonului.

Acest beneficiu reflectă încrederea producătorului în calitatea și durabilitatea produselor HONOR.

Pentru detalii complete despre planul de protecție, accesați:

https://www.honor.com/ro/support/screen-protection/.

Tableta HONOR Pad 10

Alături de lansarea Magic V5, HONOR aduce azi pe piața din România și noua tabletă HONOR Pad 10 — un dispozitiv elegant, performant și accesibil. Echipată cu un ecran IPS de 12,1″ 2.5K (2560 x 1600 pixeli), rată de refresh de 120 Hz și confort vizual certificat TÜV Rheinland, Pad 10 asigură o experiență vizuală vibrantă și fluidă. Sub carcasă se află procesorul Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 și 8 GB RAM, ce oferă o performanță solidă pentru productivitate și multitasking. Cu o baterie generoasă de 10.100 mAh, suport pentru încărcare rapidă USB‑C și un sistem audio spațial cu șase difuzoare, Pad 10 excelează atât pentru activități de divertisment, cât și în utilizări profesionale. Toate acestea într-un corp metalic subțire (6,29 mm) și ușor (525 g), perfect pentru utilizatori activi. Pentru mai multe detalii vizitați:

https://www.honor.com/ro/tablets/honor-pad-10/ .

