Adio lucrări și praf: Prizele modulare care se instalează pe perete în câteva minute

Frigiderul, Smart TV-ul, Alexa sau routerul WiFi trebuie conectate permanent, pe lângă cele care necesită încărcare periodică, fie că este vorba de telefonul mobil, un difuzor sau trotineta electrică, scrie eleconomista.es.

Conceptul tradițional de instalație electrică trece printr-o transformare

Sistemul tradițional de instalație electrică, bazat pe cabluri încastrate și prize fixe, trece printr-o transformare fără precedent. Apariția prizelor modulare a revoluționat piața, fiind soluția definitivă pentru cei care doresc să-și adapteze locuința la nevoile tehnologice actuale fără renovări incomode, praf și zgomotul produs de spargerea pereților.

Cum funcționează sistemele modulare

Din punct de vedere fizic, ele constau de obicei dintr-o șină sau bază electrificată care se instalează pe perete, tavan sau chiar pe mobilier. Pe această bază, utilizatorul poate fixa diferite „module” în funcție de necesități: de la prize convenționale la porturi USB, încărcătoare rapide sau chiar senzori inteligenți.

Magia acestor dispozitive rezidă în mecanismul lor de fixare și conectare. Baza se instalează ușor cu ajutorul unor adezivi de înaltă rezistență sau a unor șuruburi mici. Odată instalată infrastructura de bază, funcționarea este extrem de intuitivă: utilizatorul trebuie doar să „facă clic” sau să gliseze modulul de priză în punctul exact în care are nevoie.

Energie prin contacte interne protejate

Energia curge prin contacte interne protejate, permițând adăugarea, îndepărtarea sau mutarea punctelor de iluminat și de încărcare în câteva secunde, fără a fi nevoie de unelte sau cunoștințe tehnice specializate.

Avantaje: flexibilitate și siguranță sporită

Deoarece nu necesită lucrări, costul și timpul de instalare sunt reduse mult. Este soluția ideală pentru chiriași sau persoane care nu doresc să se implice în renovări. În plus, aceste sisteme elimină haosul cablurilor vizibile și utilizarea prizelor multiple periculoase. Acestea provoacă adesea supraîncărcări și accidente domestice.

În ceea ce privește siguranța, prizele modulare încorporează protecție sporită pentru copii. Au sisteme de oprire automată și mecanisme împotriva scurtcircuitelor interne, ridicând standardul de siguranță în casă. În cele din urmă, dacă decideți să schimbați distribuția mobilierului, prizele se mută odată cu dvs. Puteți reconfigura întreaga rețea electrică a unei camere în câteva minute.