Mai puțin de o lună până la deadline-ul care poate schimba cariere în design: HONOR Talents, competiția care aduce împreună tineri artiști români și inovația globală COMUNICAT

Cu mai puțin de o lună rămasă până la termenul limită de înscriere, toți românii pasionați de design și artă digitală sunt invitați să se alăture acestei provocări creative și să devină parte dintr-o comunitate internațională a noilor generații de artiști. Competiția este deschisă studenților, profesioniștilor din industrii creative precum design grafic, design de produs și new media sau, pur și simplu, pasionaților de artă și tehnologie. Programul, lansat de HONOR în parteneriat cu The Institute, platforma lider pentru industriile creative din România și Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu – Facultatea de Arhitectură de interior, oferă creatorilor locali șansa de a intra în dialog cu profesioniști din întreaga lume și de a-și face cunoscută vocea pe scena globală.

„Sunt foarte încântată să văd lansarea HONOR Talents în regiunea noastră pornind din România. Acest program oferă tinerilor artiști și designeri o platformă reală pentru a inspira creativitatea și a împuternici generațiile următoare prin intermediul tehnologiei ca formă autentică de auto-exprimare. Mă bucur de colaborarea cu partenerii noștri și sper ca împreună să valorificăm resursele pe care le avem pentru a sprijini, împuternici și incuba forța creativă a generației actuale de artiști”, a declarat Leila LI, Director de Marketing al HONOR Europa Centrală și de Est și a țărilor nordice.

România – noul hub creativ al regiunii

Alegerea României ca primă țară pentru lansarea programului în toată regiunea nu este întâmplătoare. Țara noastră a devenit un centru creativ dinamic, recunoscut la nivel international, și care, prin evenimente precum Romanian Design Week sau Diploma, cultivă talentul noii generații de creatori în arhitectură, design de produs, artă digitală și nu numai.

Prezentă la lansarea HONOR Talents – NextGen Creators Romania, Melissa Chen, Expert UX si design în cadrul centrului de dezvoltare și cercetare HONOR Franța, a invitat participanții români să devină parte din ecosistemul creativ global al brandului:

„HONOR a colaborat deja cu designeri și absolvenți de artă la nivel european și a înțeles potențialul extraordinar al noilor generații în definirea esteticii viitorului. Prin initiative precum HONOR Talents sau MagicOS Art Column îi invităm pe toți cei care vor să se alăture acestui ecosistem artistic colaborativ să promovăm împreună conținut românesc pe platformele internaționale ”, a declarat Melisa Chen.

Premii, vizibilitate globală și oportunități de colaborare

Câștigătorii competiției vor avea ocazia de a-si expune lucrările la nivel international, de a vizita China și de a colabora cu echipele globale de design R&D ale HONOR.

Înscrierile sunt deschise până pe 10 decembrie 2025 (ora 17:00) prin formularul dedicat de pe site-ul oficial al competiției.

Pentru detalii complete despre regulament, teme, categorii și calendarul competiției, vizitați https://www.honor.com/ro/honor-talents/global-design-awards/.

Despre HONOR

HONOR este o companie lider global în domeniul ecosistemelor de dispozitive AI. HONOR își propune să revoluționeze interacțiunea dintre om și tehnologie, pentru a pune beneficiile inteligenței artificiale în slujba oamenilor, în viața de zi cu zi. Compania își propune să acționeze dincolo de granițele industriei și să colaboreze deschis, fără bariere, cu alte companii de tehnologie pentru a produce valoare reală pentru utilizatori și parteneri. Portofoliul său inovator de produse include telefoane, tablete și o mare varietate de dispozitive portabile bazate pe inteligență artificială. HONOR își propune să ofere utilizatorilor instrumente eficiente de a se conecta la noua lume inteligentă și la beneficiile sale.

Pentru mai multe informații, vizitați: https://www.honor.com/ro/