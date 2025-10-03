DIPLOMA Show 2025. Cel mai mare festival al noii generații aduce artiști emergenți și lucrări de neratat

Festivalul DIPLOMA Show, ajuns la ediția a XII-a, se desfășoară între 3 și 12 octombrie la Hanul Gabroveni, la sediul ARCUB.

DIPLOMA Show prezintă publicului un număr de 145 de artiști emergenți selectați dintr-un total de 630 de proiecte, cel mai mare număr înscris până acum în istoria festivalului. Lucrările provin din 17 discipline creative și întrunesc diversitatea noii generații de absolvenți.

Proiectele prezentate în acest an au fost trimise de studenți și absolvenți din 18 universități, care se află în 9 orașe ale țării.

Procesul de selecție s-a realizat prin intermediul unui board creativ format din 50 de profesioniști cunoscuți în domeniul cultural și creativ, printre care Andrei Șerbescu, Adela Maria Marius, Ovidiu Mureșanu, Roman Tolici, Megan Dominescu, Raul Oprea (Saddo), Eliza Yokina, Mihnea Ghilduș, Maria Duda, Bogdan Rața și Velica Panduru.

„Ne bucurăm să găzduim ediţia de anul acesta a DIPLOMA Show la Hanul Gabroveni, sediul ARCUB şi un spaţiu cu valoare istorică şi arhitecturală aparte, care devine astfel parte dintr-un dialog între patrimoniu şi noile generaţii de creatori. DIPLOMA este un eveniment care vorbeşte direct tinerilor, iar prezenţa sa la ARCUB este o continuare firească a strategiei ARCUB de deschidere spre noile generaţii şi o oportunitate de a readuce în atenţia publicului valoarea acestui monument istoric din inima Bucureştiului”, a declarat Mihaela Păun, director ARCUB.

Programul festivalului

Programul din 2025 include, pe lângă expoziția centrală, tururi ghidate, o seară specială de networking pentru artiști și boardul creativ, petreceri, dar și un târg de artă și design unde vizitatorii pot cumpăra lucrări semnate de expozanți.

Tot în cadrul festivalului, DIPLOMA Show și ASAP România au inițiat REGEN Z – Young Sustainable Design Contest, o competiție destinată studenților care propun soluții sustenabile.

Jurizarea lucrărilor a fost făcută de Ioana Ciolacu, Alexe Popescu și Brîndușa Tudor. Proiectele câștigătoare vor fi prezentate într-o expoziție capsulă inclusă în program.

Timp de zece zile, vizitatorii au ocazia să exploreze creații din domeniile artelor plastice, designului, arhitecturii, scenografiei și din alte arii conexe.

Agenda evenimentului a fost gândită pentru a oferi o experiență complexă, cu expoziții tematice, întâlniri dedicate creativilor, târguri și seri de socializare.

Accesul la eveniment se face pe bază de bilet. Prețul unui bilet general access la DIPLOMA Show este de 50 lei, iar prețul unui bilet general access + tur ghidat este de 120 lei.

Programul de vizită al DIPLOMA Show @ ARCUB – Hanul Gabroveni este zilnic între orele 12:00 – 22:00, începând de astăzi până pe 12 octombrie.