Cu noua funcție AI a Google Maps, poți uita de pălăria de vacanță. „Prefer umbra” – soluția ideală pentru trasee ferite de soare

Google dezvoltă o nouă funcție de navigare pietonală pentru Google Maps, menită să îi ajute pe utilizatori să evite lumina directă a soarelui în perioadele cu radiație UV ridicată, scrie BGR.

Descoperită de Android Authority în cea mai recentă versiune a aplicației, opțiunea „Prefer umbra” va apărea în meniul Trip Options (Opțiuni de traseu) pentru direcțiile de mers pe jos.

Trasee pietonale mai inteligente, cu detectare a umbrei

Noua funcție le permite utilizatorilor să aleagă trasee cu mai multă sau mai puțină expunere la soare, în funcție de preferințe sau de anotimp.

Deși nu este clar cum va diferenția Google zonele însorite de cele umbrite, mașinile Street View echipate cu senzori LiDAR și datele geografice existente ar putea contribui la procesul de cartografiere.

Algoritmii ar putea estima expunerea la soare pe baza orei din zi, a poziției geografice și a orientării străzilor, ajutând utilizatorii să planifice plimbări mai răcoroase sau mai însorite.

Tehnologia din spatele funcției

Google ar putea integra elemente din tehnologia Project Sunroof, lansată în 2015 pentru a evalua potențialul solar al acoperișurilor, în acest nou instrument de navigare.

Project Sunroof folosește datele din Google Maps pentru a analiza expunerea la lumină solară și s-ar putea adapta ușor pentru a identifica trasee cu umbră.

Combinată cu modelele AI Gemini ale Google, această inovație ar putea genera dinamic trasee pietonale optimizate pentru confort și protecție solară.

Extinderea navigației zilnice

Funcția „Prefer umbra” evidențiază accentul tot mai mare pus de Google pe experiențele non-auto, oferind sprijin pietonilor urbani, navetiștilor și turiștilor care explorează zone necunoscute.

O opțiune „Prefer soarele” este, de asemenea, în fază de testare, fiind potențial utilă în anotimpurile reci, când utilizatorii caută trasee mai însorite.