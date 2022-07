Elon Musk va fi acţionat în instanţă dacă se retrage din acordul de preluare al Twitter. Compania consideră injustă decizia controversatului om de afaceri

Directorul şi proprietarul Tesla, Elon Musk, vrea să se retragă din înţelegerea de 44 de miliarde de dolari pentru achiziţionarea Twitter. Vestea i-a înfuriat pe oficialii platformei de socializare, care au ameninţat cu represalii.

Concret, preşedintele Twitter, Bret Taylor, susţine că Musk nu se poate retrage în această etapă şi în calitate de lider al consiliului de administraţie îl va da în judecată pe excentricul miliardar.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.