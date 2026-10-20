Hellen’s Rock îl numește pe Jurica Novak președinte al Consiliului de Administrație. Acesta va fi observator și în board-ul Super Technologies

Hellen’s Rock, vehiculul de investiții fondat de antreprenorul Sacha Dragic, l-a numit pe Jurica Novak în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, cu efect imediat.

Acesta va avea responsabilități la nivelul Hellen’s Rock, DCraig și al celorlalte investiții din structura de family office. Totodată, Novak va avea rolul de observator în Consiliul de Administrație al Super Technologies.

„Jurica dispune de o combinație excepțională de viziune strategică, expertiză investițională și capacitate de a ghida companii ambițioase prin perioade de creștere și transformare”, afirmă Sacha Dragic.

„Numirea lui Novak marchează o etapă importantă în dezvoltarea Hellen’s Rock ca platformă de investiţii pe termen lung şi consolidează guvernanţa acesteia, într-un moment în care dimensiunea şi ambiţiile portofoliului continuă să crească. Family office-ul Hellen’s Rock a fost fondat de Sacha Dragic, co-fondator şi al Super Technologies, compania de entertainment şi tehnologie susţinută de Blackstone, care deţine un portofoliu de branduri internaţionale prezente în Europa şi America Latină”, informează Hellen’s Rock într-un comunicat.

Experiență de peste 20 de ani la McKinsey

Potrivit sursei citate, Jurica Novak este unul dintre cei mai experimentați consultanți strategici din Europa Centrală și de Est.

În cei peste 20 de ani petrecuți la McKinsey & Company, acesta a ocupat mai multe funcții importante de conducere în regiune, inclusiv pe cea de Managing Partner al grupului de birouri din Europa Centrală și pe cea de Managing Partner al birourilor din București, Zagreb și Belgrad.

A condus divizia McKinsey pentru Instituții Financiare și divizia de Risc din Europa Centrală și de Est. Cel mai recent a fost Global Leader al McKinsey Innovation and Technology, unde a coordonat activitatea de consultanță în domeniul creșterii și transformării bazate pe tehnologie.

De-a lungul carierei, acesta a oferit consultanță consiliilor de administrație și directorilor executivi din bănci, companii și instituții importante, în domenii precum strategia, alocarea capitalului și transformarea organizațională la scară largă.

„În calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, Jurica Novak va conduce guvernanţa Hellen’s Rock, va acţiona ca principal consilier strategic al fondatorului şi va colabora îndeaproape cu echipele de conducere ale proiectelor de investiţii şi ale companiilor din portofoliu, pe măsură ce acestea intră în următoarea etapă de creştere. Totodată, Jurica se va alătura Consiliului de Administraţie al Super Technologies în calitate de observator, fapt ce reflectă importanţa strategică a companiei în cadrul portofoliului Hellen’s Rock”, precizează comunicatul Hellen’s Rock.

Sacha Dragic: „Capitalul gestionat cu răbdare, leadershipul puternic și perspectiva strategică generează valoare”

Sacha Dragic, fondatorul Hellen’s Rock și Super Technologies, a declarat că Novak aduce o combinație de viziune strategică, experiență în investiții și capacitatea de a sprijini companiile în perioadele de creștere și transformare.

„Mă bucur că se alătură Hellen’s Rock în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație. Am construit Hellen’s Rock pe o convingere simplă: capitalul gestionat cu răbdare, leadershipul puternic și perspectiva strategică generează valoare care se multiplică de-a lungul timpului. Echipele noastre de investiții și liderii companiilor din portofoliu au construit ceva remarcabil, iar rolul lui Jurica este să adauge profunzime strategică la nivelul guvernanței, să ne provoace și să ne rafineze gândirea, pregătindu-ne pentru următoarea etapă de creștere. Numirea sa ca observator în Consiliul de Administrație al Super Technologies reflectă importanța pe care Super o deține în cadrul Hellen’s Rock și amploarea ambițiilor noastre pentru succesul său continuu”, a declarat Dragic.

La rândul său, Jurica Novak a spus că se alătură Hellen’s Rock într-un moment important pentru dezvoltarea organizației, spunând că există potențial de creștere pe termen lung al companiilor din portofoliu.

„Mă bucur să mă alătur Hellen’s Rock într-un moment atât de important pentru dezvoltarea acestui family office. Sacha are o viziune remarcabilă și, împreună cu echipele de conducere puternice deja existente, a construit un portofoliu semnificativ de companii ambițioase, cu un potențial enorm de creștere pe termen lung. Ceea ce m-a atras este claritatea scopului din spatele acestui demers – angajamentul de a construi companii durabile într-o regiune în care cele mai bune oportunități încă nu au fost valorificate. Aștept cu interes să îi susțin pe Sacha, echipa Hellen’s Rock și liderii companiilor din portofoliu, ca partener și consilier, ajutându-i să ia decizii strategice, să gândească în termeni de decenii, nu în trimestre, și să se extindă cu disciplina impusă de obiectivele de sustenabilitate”, a declarat Novak.

Hellen’s Rock administrează active de peste un miliard de euro

Hellen’s Rock este family office-ul antreprenorului Sacha Dragic și administrează un portofoliu diversificat de active în valoare de peste un miliard de euro, în domenii precum tehnologia, divertismentul și modelele de business emergente cu potențial semnificativ de creștere.

Investițiile organizației urmăresc să susțină fondatori și lideri care dezvoltă companii ce extind accesul la bunăstare, educație, servicii financiare și divertisment.

Divizia sa de venture capital, D Moonshots, colaborează cu inovatori și antreprenori aflați în primele etape de dezvoltare a afacerilor, atât din Europa, cât și din alte regiuni ale lumii.