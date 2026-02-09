HUAWEI FreeClip 2, căștile-bijuterie cu care îți poți surprinde persoana iubită de Valentine’s Day – Advertorial

Dacă îți dorești altceva decât clasicele surprize de Ziua îndrăgostiților, îți propunem o variantă cu care, cu siguranță, nu vei da greș – noile căști HUAWEI FreeClip 2. De ce sunt un cadou inspirat? Pentru că dincolo de a fi niște căști open-ear de ultimă generație, sunt și un accesoriu la fel de prețios ca o bijuterie. În perioada 3 februarie – 2 martie 2026, FreeClip 2 sunt parte dintr-o serie de pachete promoționale dedicate cuplurilor, disponibile în HUAWEI Store.

Accesorii la modă pentru ritmul alert al vieții urbane

Ideale pentru un stil de viață modern și dinamic, aceste căști sunt rezultatul unei combinații armonioase dintre inovațiile tehnologice și design-ul inspirat din eleganța bijuteriilor. FreeClip 2 vin în patru variante de culoare, fiind potrivite atât pentru bărbați, cât și pentru femei – Blue, Black, White și Rose Gold. Noile căști HUAWEI devin astfel un accesoriu simplu de integrat în orice tip de ținută, fie că te afli la birou sau în timpul liber.

Căștile FreeClip 2 au o greutate de doar 5,1 g fiecare, iar forma de clips permite prinderea sigură de ureche, fără a crea vreun disconfort, astfel că le poți purta cu ușurință întreaga zi. Confortul și stabilitatea sunt asigurate și de materialele prietenoase cu pielea din care este fabricat conectorul C-bridge și de îmbunătățirile aduse piesei de susținere Comfort Bean.

În ceea ce privește calitatea audio, sfera acustică redă sunete puternice, în timp ce procesorul și tehnologia AI, cu care sunt echipate căștile, susțin transmiterea unor sunete clare, chiar și în medii zgomotoase, dar fără a te izola complet de ceea ce se întâmplă în jurul tău. În acest fel, cu FreeClip 2 vei avea o comunicare eficientă cu jumătatea ta, oriunde și oricând. În plus, datorită autonomiei ridicate a bateriei, de 38 de ore cu carcasa de încărcare și de 9 ore cu o încărcare completă, FreeClip 2 sunt accesorii pe care te poți baza, fără probleme, chiar și în zilele cele mai pline.

Campania HUAWEI de Valentine’s Day: Alege FreeClip 2 pentru tine și jumătatea ta

Dacă vrei ca și tu, și persoana iubită să vă bucurați de inovațiile FreeClip 2, soluția este simplă. De Valentine’s Day, HUAWEI a pregătit pachete în ediție limitată pentru îndrăgostiți, în care noile căști sunt produsul vedetă.

Îți recomandăm, pachetul care include două perechi de FreeClip 2, în culori la alegere – în această perioadă este disponibil și modelul FreeClip 2 roz. Aceastea vin însoțite de o pereche de bijuterii accesoriu Les Néréides, cu ajutorul cărora căștile vor deveni piese ce nu pot trece neobservate. Poți alege dintre variantele de accesorii Cherries, Cherry Blossom și Iris. Setul cuprinde și o cutie specială pentru accesorii și o alta pentru căști.

Întregul pachet promoțional este disponibil în magazinul online HUAWEI Store, la prețul de 1.799 lei. Practic, în timpul campaniei de Valentine’s Day, poți achiziționa cele două perechi de căști la prețuri reduse – 900 lei pentru prima pereche și 899 lei pentru a doua, față de prețul de 999 lei din afara campaniei. Bijuteriile accesoriu și cele două cutii sunt produse oferite cadou.

Tot în această perioadă, alături de FreeClip 2 poți cumpăra din HUAWEI Store un smartwatch GT 6 la preț special – un pachet gândit anume pentru tine și partenerul sau partenera ta.

Intră pe HUAWEI Store până la 2 martie 2026 și descoperă toate pachetele de cadouri pe care le poți alege în acest an, de Valentine’s Day.