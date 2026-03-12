Introduceți imediat acest cod pe telefonul dvs. Vă poate salva dispozitivul în caz de furt

IMEI înseamnă International Mobile Equipment Identity. Este un cod numeric unic din 15 cifre, specific fiecărui smartphone, notează El Economista.

Nu depinde de operatorul de telefonie și nu se schimbă. Este atribuit dispozitivului din fabrică. Majoritatea utilizatorilor nu știu că îl au. De obicei, află de existența lui abia când au nevoie urgentă de el.

Principala utilizare a codului IMEI este pentru cazurile de furt. Cunoscând acest număr, poliția și operatorul de telefonie pot identifica și bloca dispozitivul. Nimeni nu îl mai poate folosi după blocare. Este util și dacă doriți să deblocați telefonul de la un operator. De asemenea, poate fi solicitat dacă predați dispozitivul unui service tehnic autorizat.

Cum afli codul IMEI în câteva secunde

Metoda cea mai rapidă: deschideți aplicația de apeluri și tastați *#06#. Codul IMEI apare automat pe ecran, fără să apăsați butonul de apel. Faceți o captură de ecran sau notați-l. O altă opțiune: verificați cutia originală a telefonului. Există un autocolant cu toate informațiile despre dispozitiv, inclusiv IMEI-ul.

Ce fac utilizatorii Android dacă telefonul a fost deja furat

Dacă telefonul a fost furat și nu aveți cutia originală, există o soluție pentru Android. Accesați Panoul de control Google și conectați-vă cu contul asociat dispozitivului. În secțiunea Android găsiți informații despre smartphone, inclusiv numărul IMEI. Este important să faceți acest lucru cât mai repede după furt.