Prima pagină » Tehnologie » Introduceți imediat acest cod pe telefonul dvs. Vă poate salva dispozitivul în caz de furt

Introduceți imediat acest cod pe telefonul dvs. Vă poate salva dispozitivul în caz de furt

Codul IMEI al telefonului este echivalentul unui act de identitate pentru smartphone-ul dvs. Este un număr unic din 15 cifre, atribuit din fabrică, care nu are nicio legătură cu operatorul de telefonie.
Introduceți imediat acest cod pe telefonul dvs. Vă poate salva dispozitivul în caz de furt
Andreea Tobias
12 mart. 2026, 09:13, Știrile zilei

IMEI înseamnă International Mobile Equipment Identity. Este un cod numeric unic din 15 cifre, specific fiecărui smartphone, notează El Economista.

Nu depinde de operatorul de telefonie și nu se schimbă. Este atribuit dispozitivului din fabrică. Majoritatea utilizatorilor nu știu că îl au. De obicei, află de existența lui abia când au nevoie urgentă de el.

Principala utilizare a codului IMEI este pentru cazurile de furt. Cunoscând acest număr, poliția și operatorul de telefonie pot identifica și bloca dispozitivul. Nimeni nu îl mai poate folosi după blocare. Este util și dacă doriți să deblocați telefonul de la un operator. De asemenea, poate fi solicitat dacă predați dispozitivul unui service tehnic autorizat.

Cum afli codul IMEI în câteva secunde

Metoda cea mai rapidă: deschideți aplicația de apeluri și tastați *#06#. Codul IMEI apare automat pe ecran, fără să apăsați butonul de apel. Faceți o captură de ecran sau notați-l. O altă opțiune: verificați cutia originală a telefonului. Există un autocolant cu toate informațiile despre dispozitiv, inclusiv IMEI-ul.

Ce fac utilizatorii Android dacă telefonul a fost deja furat

Dacă telefonul a fost furat și nu aveți cutia originală, există o soluție pentru Android. Accesați Panoul de control Google și conectați-vă cu contul asociat dispozitivului. În secțiunea Android găsiți informații despre smartphone, inclusiv numărul IMEI. Este important să faceți acest lucru cât mai repede după furt.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
Gandul
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
Se mai poate mânca pizza, dacă a stat mai mult de 24 de ore în frigider? Cât rezistă, de fapt
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor