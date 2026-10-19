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Norvegia pregătește restricții privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Și jocurile online „care pot fi dăunătoare” sunt pe listă

Interdicțiile privind rețelele sociale pentru copii, pe care Norvegia intenționează să le impună, vor include și prevederi care vizează „platformele dăunătoare”, a declarat luni guvernul. Printre serviciile care ar urma să fie afectate de aceste interdicții s-ar afla atât aplicațiile de mesagerie, precum Snapchat și TikTok, dar și cele de jocuri, precum Roblox.
Norvegia pregătește restricții privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Și jocurile online „care pot fi dăunătoare” sunt pe listă
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
19 oct. 2026, 18:49, Știrile zilei
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Norvegia se pregătește să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, după ce guvernul a anunțat luni că finalizează legislația care urmează să fie trimisă Parlamentului până la sfârșitul acestui an, informează Reuters. 

Inițial, jocurile online și serviciile de mesagerie urmau să beneficieze de excepții largi. Acum însă, guvernul a decis să evalueze platformele în funcție de riscurile pe care le pot reprezenta pentru copii.

„[Acest lucru] include totul, de la expunerea la conținut dăunător și funcții care creează dependență până la marketing ilegal și contacte nedorite din partea unor străini”, a declarat în comunicat Lene Vaagslid, ministrul pentru Copii și Familii, potrivit sursei citate.

Ministerul a definit apoi ceea ce a numit „platforme dăunătoare” ca fiind „rețelele sociale care, prin designul, funcționalitățile sau conținutul lor, prezintă un risc pentru dezvoltarea emoțională, cognitivă sau fizică a copiilor sau pentru siguranța acestora”.

„Guvernul consideră că platforme precum TikTok, Roblox și Snapchat vor intra sub incidența legii”, se menționează în comunicat, mai notează Reuters.

Pe de altă parte, ministerul a precizat că tinerii vor avea în continuare acces la serviciile de mesagerie și la jocurile considerate inofensive.

Australia, prima țară din lume care a impus restricții privind rețelele sociale în rândul copiilor sub 16 ani

Informația vine în contextul în care mai multe țări europene încearcă să limiteze utilizarea rețelelor sociale de către copii.

În decembrie 2025, Australia a fost prima țară din lume care a impus interdicții privind utilizarea rețelelor sociale de către copiii cu vârste sub 16 ani. Interdicțiile introduse de autoritățile din Australia vizează aplicații precum Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat și YouTube.

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