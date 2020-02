Notificare bizară primită de utilizatorii Samsung: mai mulţi posesori de telefoane din întreaga lume au primit astăzi o alertă „ciudată”

Mai mulţi posesori de telefoane Samsung din întreaga lume au primit astăzi o notificare „ciudată”, relatează Android Central.

Mesajul text conţine doar o cifră „1”.

Notificare provine de la o aplicaţie numită „Find My Mobile” care are ca scop găsirea telefonului de utilizatori în cazul în care aceştia l-au piedut. În plus prin intermediul aplicaţiei poţi localiza dispozitivul, bloca ecranul şi accesul la Samsung Pay.

Samsung prin intermediul pagini de Twiter din Marea Britanie a anunţat că notificarea a fost trimisă eronat unui număr limitat de persoane, fără a avea efecte negative asupra dispozitivelor.

Articol publicat de Marius-Gabriel Negreanu

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.