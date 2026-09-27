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Noua capcană online care îi poate lăsa pe români fără bani. Cum funcționează frauda

Site-uri false care arată aproape la fel ca magazinele online cunoscute sunt folosite pentru a-i convinge pe cumpărători să plaseze comenzi și să introducă date personale sau bancare. Atacatorii copiază inclusiv numele, logo-ul, imaginile și produsele brandurilor reale.
Noua capcană online care îi poate lăsa pe români fără bani. Cum funcționează frauda
Site-uri oficiale comparate cu un site fals/sursa foto: DNSC
Maria Miron
27 sept. 2026, 15:31, Știrile zilei
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Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că au fost identificate astfel de site-uri, create special pentru a da impresia că utilizatorul se află pe pagina oficială a unui magazin.

Adresele folosite pot fi asemănătoare domeniilor reale, iar paginile reproduc aspectul magazinelor cunoscute. Pentru a atrage cumpărătorii, unele dintre ele afișează reduceri foarte mari sau oferte care îi presează să ia rapid o decizie.

În imaginea publicată de DNSC apare exemplul brandului Musette, care își avertizează clienții că au apărut site-uri false ce îi copiază numele, logo-ul și produsele.

Cum îți dai seama că ai ajuns pe un site fals

Unul dintre primele lucruri care trebuie verificate este adresa din bara browserului. Dacă aceasta diferă de domeniul oficial al magazinului, chiar dacă pagina arată identic cu cea originală, poate fi vorba despre o tentativă de fraudă.

Alte semnale de alarmă sunt reducerile neobișnuit de mari, ofertele care expiră foarte repede, solicitarea datelor personale sau bancare și lipsa unor informații clare despre companie, datele de contact ori condițiile de retur.

DNSC recomandă ca magazinele online să fie accesate prin introducerea manuală a adresei oficiale în browser sau prin sursele oficiale ale companiei. Logo-ul, numele brandului și aspectul paginii nu sunt suficiente pentru a demonstra că un site este autentic.

Ce trebuie să faci dacă ai introdus datele cardului

Persoanele care au furnizat informații bancare pe un site suspect sunt sfătuite să contacteze cât mai repede banca, folosind canalele oficiale ale acesteia.

Tentativele de fraudă și site-urile suspecte pot fi raportate către DNSC prin platforma PNRISC sau la numărul 1911.

Directoratul precizează că lista sa cu site-uri frauduloase este actualizată permanent, iar extensia de browser pusă la dispoziție de instituție poate bloca automat accesul la paginile incluse pe această listă.

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