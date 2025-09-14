Oamenii de știință dezvoltă un cip 6G, de peste 2000 de ori mai rapid decât 5G

Cercetători din China și SUA au dezvoltat un cip 6G care integrează întregul spectru wireless într-un singur dispozitiv minuscul, potrivit Live Science.

Cipul, care măsoară doar 1,7 x 11 mm, poate atinge viteze de transfer de date de peste 100 gigabiți pe secundă, de peste 2000 de ori mai rapid decât rețelele 5G actuale (viteza medie reală de descărcare a datelor este de doar 46,46 Mbps în țara noastră).

O soluție hardware universală

Spre deosebire de dispozitivele existente care funcționează pe intervale înguste de frecvență, acest cip acoperă nouă benzi radio între 0,5 și 110 GHz.

Designul său „one-size-fits-all” îi permite să comute dinamic între benzile de microunde, unde milimetrice și teraherți, în funcție de necesități.

Această flexibilitate îl face potrivit atât pentru acoperirea zonelor rurale pe frecvențe joase, cât și pentru aplicații de frecvență înaltă precum calculul de mare viteză al inteligenței artificiale sau teledetecția.

Cum funcționează

Cipul se bazează pe o abordare electro-fotonică dublă, utilizând niobat de litiu subțire (TFLN) pentru a converti semnalele wireless în semnale optice, care sunt apoi stabilizate pe întregul spectru RF.

Acest sistem bazat pe lumină permite o gestionare adaptivă a spectrului, permițând semnalelor să se mute între mai multe benzi fără întreruperi și reducând congestia în rețelele aglomerate.

Impact potențial

Dacă va fi implementată pe scară largă, tehnologia ar putea revoluționa conectivitatea, permițând mii de dispozitive să transmită simultan videoclipuri ultra-HD fără pierderi de performanță.

Autorul principal al studiului, Wang Xingjun, prodecan al Facultății de Electronică din cadrul Universității din Beijing, a comparat tehnologia cu „construirea unei autostrăzi foarte late” pentru semnalele electronice. Deși există încă provocări legate de infrastructură, această inovație deschide drumul pentru lansarea 6G, estimată în jurul anului 2030.