Observatorul LIGO confirmă pentru prima dată teoria lui Stephen Hawking privind găurile negre

Aceasta prevede că suprafața totală a unei găuri negre nu poate scădea atunci când două găuri negre fuzionează, chiar dacă energia și direcția de rotație se modifică.

Studiul, publicat miercuri în Physical Review Letters, s-a bazat pe analiza semnalului de unde gravitaționale GW250114, detectat pe 14 ianuarie 2025. Cercetătorii au măsurat cu precizie faza finală a fuziunii, identificând două moduri distincte de vibrație ale noii găuri negre formate.

Rezultatele arată că suprafața combinată a găurilor negre a crescut de la aproximativ 240.000 km² la 400.000 km², confirmând predicțiile teoretice.

„Aceasta este cea mai clară dovadă de până acum că teoriile lui Hawking privind creșterea ariei găurilor negre sunt corecte”, a declarat Katerina Chatziioannou, membră a echipei LIGO.

Descoperirea marchează un pas important în înțelegerea proprietăților fundamentale ale găurilor negre și în dezvoltarea astronomiei gravitaționale.