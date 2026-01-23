Prima pagină » Tehnologie » Oprire majoră Microsoft 365. Utilizatorii nu pot accesa Teams, Exchange și OneDrive

O întrerupere majoră Microsoft 365 a afectat miercuri după-amiază accesul la mai multe servicii critice oferite de gigantul tehnologic american, lăsând mii de clienți enterprise fără posibilitatea de a-și accesa emailurile, fișierele sau platformele de colaborare.
Incidentul a fost confirmat de Microsoft printr-o postare publicată pe rețeaua socială X în jurul orei 14:30 (ora Coastei de Est a SUA), scrie TechCrunch.

Potrivit companiei, întreruperea Microsoft 365 a fost cauzată de o problemă apărută într-o componentă a infrastructurii de servicii din America de Nord, care „nu procesează traficul conform așteptărilor”. Microsoft nu a oferit, pentru moment, detalii tehnice suplimentare privind natura exactă a defecțiunii.

Ce servicii sunt afectate

Conform paginii oficiale de status a companiei, întreruperea Microsoft 365 afectează o gamă largă de servicii utilizate zilnic de companii și instituții. Printre acestea se numără:

  • Exchange Online, serviciul de email corporativ;

  • SharePoint Online și OneDrive, în special funcțiile de căutare și acces la fișiere;

  • Microsoft Teams, unde utilizatorii nu pot crea chat-uri, întâlniri sau adăuga membri noi.

În plus, administratorii IT sunt afectați direct, neavând acces la dashboard-urile Microsoft Purview, Defender XDR și centrele de administrare, ceea ce îngreunează monitorizarea securității și gestionarea incidentelor.

Reacția Microsoft și pașii de remediere

Microsoft a transmis că echipele sale tehnice lucrează activ pentru a readuce infrastructura afectată „într-o stare sănătoasă”, în vederea restabilirii complete a serviciilor. Cu toate acestea, compania nu a oferit un termen estimativ clar pentru rezolvarea definitivă a întreruperii Microsoft 365.

Ironia situației a fost remarcată și de jurnaliștii care au relatat despre incident, aceștia menționând că nu pot solicita un punct de vedere oficial prin email, întrucât propriile adrese sunt găzduite tot pe infrastructura Microsoft afectată de avarie.

