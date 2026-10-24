Prima pagină » Tehnologie » Poliția din Florida testează un aparat de zbor care poate transporta un singur polițist

Poliția din Florida testează un aparat de zbor care poate transporta un singur polițist

Poliția dintr-un campus studențesc din Florida testează un aparat de zbor care poate transporta un singur polițist. Aparatul electric este dotat cu echipamente de lumini și de sunete specifice poliției. Deși este un demers serios, unii au făcut glume pe seama aparatului de zbor.
Poliția din Florida testează un aparat de zbor care poate transporta un singur polițist
sursa foto: X
Petru Mazilu
24 oct. 2026, 19:26, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aparatul de zbor a apărut în urma unei colaborări între Universitatea Politehnică din Florida, Poliția din campus și o companie aerospațială suedeză numită Jetson. Potrivit Futurism, aparatul de zbor se numește „Astro” și poate transporta un singur polițist într-o cabină extrem de înghesuită.

Aparatul numit inițial „Jetson ONE” este un vehicul electric cu decolare și aterizare verticală. Este vopsit în culorile alb și negru, are însemnele poliției și este dotat cu echipamente de lumini.

Cât a costat și ce poate face aparatul de zbor

Jurnaliștii americani susțin că Astro a costat universitatea 150.000 de dolari. Aparatul cântărește aproximativ 70 de kilograme, fără baterie sau pilot. Autonomia de zbor este extrem de redusă, doar 20 de minute, iar viteza maximă trece de 100 km/h. Reprezentanții au făcut o demonstrație de zbor deși aparatul nu a primit încă aprobarea oficială din partea Administrației Federale a Aviației (FAA).

Glume pe seama aparatului de zbor

Scepticii spun că aparatul nu are un viitor având în vedere autonomia scăzută și capacitatea limitată de transport. De asemenea, ei spun că investiția nu se justifică înr-un campus studențesc precum cel din Florida unde infracționalitatea este foarte scăzută.

De aceea, demonstrația de zbor a fost urmată de un val de ironii pe rețelele de socializare. Unii au pus că este o dronă mai mare, alții au comparat aparatul cu un proiect eșuat al armatei americane din anii 50, în timp ce un utilizator a spus că în sfârșit se aplică zicala „când o zbura porcul”.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani
GSP.ro
Jumătate din Europa, în stradă. Violențe în Franța și Albania. Gaze lacrimogene și tunuri cu apă la Paris, unde au manifestat 110.000 de oameni. Incendieri la Marsilia și Lyon. Proteste și în Grecia, Belgia, Portugalia și Spania
Gandul
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor
Cancan
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Prosport
Harta României, montată pe peretele unui spital din Italia în care sute de familii de români vin pentru o nouă șansă la viață
Libertatea
Ce aparat din bucătărie consumă cel mai mult curent? Frigiderul nu este singurul care îți poate crește factura
CSID
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Promotor