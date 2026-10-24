Poliția din Florida testează un aparat de zbor care poate transporta un singur polițist

Aparatul de zbor a apărut în urma unei colaborări între Universitatea Politehnică din Florida, Poliția din campus și o companie aerospațială suedeză numită Jetson. Potrivit Futurism, aparatul de zbor se numește „Astro” și poate transporta un singur polițist într-o cabină extrem de înghesuită.

Aparatul numit inițial „Jetson ONE” este un vehicul electric cu decolare și aterizare verticală. Este vopsit în culorile alb și negru, are însemnele poliției și este dotat cu echipamente de lumini.

Cât a costat și ce poate face aparatul de zbor

Jurnaliștii americani susțin că Astro a costat universitatea 150.000 de dolari. Aparatul cântărește aproximativ 70 de kilograme, fără baterie sau pilot. Autonomia de zbor este extrem de redusă, doar 20 de minute, iar viteza maximă trece de 100 km/h. Reprezentanții au făcut o demonstrație de zbor deși aparatul nu a primit încă aprobarea oficială din partea Administrației Federale a Aviației (FAA).

Florida Polytechnic University’s police department in Lakeland has unveiled Astro, a single-seat Jetson ONE electric aircraft that takes off and lands vertically, with a software-limited top speed of 63 mph. The university says it is the first US law enforcement agency to add an eVTOL, with plans for campus patrols, missing-person searches and storm response. Astro still needs FAA approval before it can fly official police missions. — Interesting Engineering (@IntEngineering) October 22, 2026

Glume pe seama aparatului de zbor

Scepticii spun că aparatul nu are un viitor având în vedere autonomia scăzută și capacitatea limitată de transport. De asemenea, ei spun că investiția nu se justifică înr-un campus studențesc precum cel din Florida unde infracționalitatea este foarte scăzută.

De aceea, demonstrația de zbor a fost urmată de un val de ironii pe rețelele de socializare. Unii au pus că este o dronă mai mare, alții au comparat aparatul cu un proiect eșuat al armatei americane din anii 50, în timp ce un utilizator a spus că în sfârșit se aplică zicala „când o zbura porcul”.