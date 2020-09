Precomenzile pentru noua consolă Xbox Seria X sunt disponibile. Pe Amazon, mai mulţi utilizatori au comandat din greşeală ediţia anterioară

Dacă eşti printre cei care abia aşteptau noua generaţie de console, ai grijă ce cumperi! O mulţime de oameni se vor trezi că au făcut comandă pentru consola greşită!

Microsoft a dat drumul la precomenzi pentru Xbox Seria X, noua consolă care va fi disponibilă din noiembrie.

Însă mulţi oameni au încurcat butoanele şi au comandat-o pe cea veche de 7 ani! Creşterea pe Amazon a fost cu 747% timp de o oră.

Xbox One X sales rank is up 747% on Amazon lol...



Wonder how many people bought an Xbox One X instead of an Xbox Series X https://t.co/atj4thPwqD pic.twitter.com/CUzRkib3Sr