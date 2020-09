Primul bug din istorie a avut loc acum 73 de ani. Cum a luat naştere termenul

Te-ai întrebat vreodată de unde vine termenul de bug la computer? Ei bine, povestea a început pe 9 septembrie 1947. Atunci, cercetătorii de la Universitatea Havard au avut o problemă la un releu al computerului Mark II. Grace Hopper, membră a echipei de programare, a notat incidentul.

GRACE HOPPER - CERCETĂTOR HARVARD ÎN 1947:

"Într-o noapte, computerul Mark II s-a oprit şi când am mers să vedem problema am găsit o molie imensă, de 10 centimetri. Era prinsă într-unul dintre releele care s-au ars. Am scos molia şi am pus-o în jurnal şi am izolat cu bandă adezivă circuitul ars" povestea Hopper.

Aşa a avut loc primul bug din istorie. Termenul era folosit de ingineri pentru a descrie o eroare a unei maşinării încă de pe vremea lui Thomas Edison, însă după incidentul de la Havard a căpătat un nou sens folosit şi în prezent.