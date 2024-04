Proprietarii Tesla se confruntă cu dificultăţi legate de pilotul automat

Proprietarii de maşini Tesla se confruntă cu frustrări legate de cea mai recentă actualizare a suitei de conducere complet autonomă (FSD), versiunea 12.3.4, în timp ce rapoartele despre maşini care lovesc bordurile încep să apară, scrie Gizmodo.

Această problemă în sistemul de conducere al Tesla, care se bazează exclusiv pe camere, a dus la deteriorarea roţilor şi a anvelopelor, costând proprietarii mii de dolari în reparaţii.

În ciuda faptului că Tesla oferă o perioadă de probă gratuită de o lună a software-ului de pilot automat, FSD, proprietarilor eligibili, mulţi se confruntă cu nemulţumiri şi este puţin probabil ca aceştia să se aboneze după încheierea acesteia.

Anunţul lui Elon Musk despre viitoarea funcţionalitate "robotaxi", care le permite proprietarilor să închirieze maşinile lor fără şofer, ridică îngrijorări legate de siguranţa pilotului automat. Pericolul potenţial reprezentat de FSD, demonstrat de incapacitatea sa de a evita bordurile chiar şi cu un şofer atent, ridică întrebări cu privire la pregătirea sa pentru o operare complet autonomă.

Este încă neclar dacă această problemă este rezultatul unor modificări recente de software sau al unei conştientizări sporite din partea noilor utilizatori care testează sistemul. În ciuda insistenţei Tesla că şoferii trebuie să fie pregătiţi să preia controlul în orice moment, tranziţia rapidă de la condusul normal la coliziunea cu bordurile reprezintă o provocare semnificativă în ceea ce priveşte siguranţa. Acest lucru ridică îndoieli cu privire la fezabilitatea şi siguranţa tehnologiei FSD, determinându-i pe unii să pună sub semnul întrebării viabilitatea ca soluţie pentru conducerea autonomă.

@elonmusk @Tesla WTF!! Just got a nearly $3000 bill for damage to my M3 by FSD hitting a curb!!! Never had this problem before recently update. I can clearly see online that I’m not the only one. Went from loving my new Tesla to a very unhappy customer! pic.twitter.com/rPVULA93sK