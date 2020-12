Review iPhone 12 şi iPhone 12 Pro Max VIDEO

Apple a lansat anul acesta mai multe telefoane ca niciodată. Inclunzând iPhone SE (2020) şi variantele pentru spaţiul de stocare, există o versiune de iPhone începând cu 399 de dolari, până la 1.399 de dolari. Am avut în teste de la iStyle în ultima săptămână două modele: iPhone 12 versiunea de 64GB şi iPhone 12 Pro Max versiunea de 128GB.

Cum multe lucruri sunt similare pentru cele două telefoane, acest review va acoperi ambele device-uri, urmând să semnalăm lucrurile diferite pe parcurs.

Specificaţii

iPhone 12 - 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in), 164 grame, display Super Retina XDR OLED de 6.1 inci (460 ppi) rezoluţie 1170 x 2532, iOS 14.2, procesor Apple A14 Bionic (5nm), 4GB de RAM, spaţiu de stocare 64GB, 128GB sau 256GB, camere de 12MP f/1.6 26mm cu stabilizare optică şi de 12MP f/2.4 13mm (ultrawide), filmează la rezoluţie 4K cu 24,30 sau 60fps, camera de selfie este de 12MP cu f/2.2, 23mm, baterie de 2.815 mAh, încărcare rapidă cu 20W (50% în 30 de minute) şi încărcare wireless cu 15W.

iPhone 12 Pro Max - 160.8 x 78.1 x 7.4 mm (6.33 x 3.07 x 0.29 in), 228 grame, display Super Retina XDR OLED de 6.7 inci (458 ppi), rezoluţie 1284 x 2778, iOS 14.2, procesor Apple A14 Bionic (5nm), 6GB de RAM, spaţiu de stocare 128GB, 256GB sau 512GB, camere de 12MP f/1.6 26mm cu IBIS (sensor-shift) pentru stabilizarea optică, de 12MP f/2.4 13mm (ultrawide), 12MP f/2.2 65mm (telephoto) şi senzor LiDAR, camera de selfie este de 12MP cu f/2.2, 23mm, baterie de 3.687 mAh, încărcare rapidă cu 20W (50% în 30 de minute) şi încărcare wireless cu 15W.

Design şi display

Pentru prima dată după câţiva ani, Apple a schimbat design-ul iPhone-ului, revenind oarecum la cel cu care impresiona când era lansat iPhone 5. Marginile curbate ale telefoanelor dispar, ambele telefoane având margini drepte. Acest lucru ajută atunci când ţii telefonul în mână, fiind redus riscul de a-l scăpat. Dacă însă nu doreşti margini drepte, cu o husă se reduce senzaţia iar senzaţia este asemănătoare cu cea de la generaţia precedentă.

iPhone 12 are un display de 6.1 inci şi cântăreşte doar 164 de grame. Este foarte uşor de manevrat cu o singură mână. De partea cealaltă, iPhone 12 Pro Max are ecran de 6.7 inci, cel mai mare pus vreodată de Apple pe un iPhone, iar greutatea telefonului este de 228 grame. Venind de pe un telefon cu Android cu display de 6.67 inci, nu am avut probleme în a-l manevra. Este puţin mai lat decât acela, însă este confortabil de utilizat. Dacă însă ţi s-a părut prea mare iPhone 11 Pro Max care are 6.5 inci, acesta ţi se va părea dificil de manevrat.

Ambele display-uri sunt Super Retina XDR OLED, vin cu HDR10 şi Dolby Vision. Imaginea pe display este impecabilă indiferent de conţinutul afişat. Display-ul despre 12 Pro Max este puţin mai luminos, însă acest lucru este sesizabil doar în condiţii de lumină puternică în exterior. Pentru filme cu suport Dolby Vision experienţa este fantastică. La fel şi în cazul clipurilor filmate cu telefonul care îşi pierd uşor din impresia oferită atunci când sunt vizionate pe un alt ecran. Mai multe despre asta însă la capitol cameră foto. Un alt amănunt legat de ecran: Apple s-a lăudat că display este de 4 ori mai rezistent la impact. Nu am putut testa acest lucru, însă am sesizat că acest scut de ceramică folosit de Apple face ca display-ul să fie mai vulnerabil la zgârieturi minore. E suficient să atingi cu unghia şi poate rămâne semn. Varianta ideală este folosirea unei sticle de protecţie cum începi să foloseşti device-ul.

Ambele device-uri sunt rezistente la apă, având certificare IP68 (până la 6 metri timp de 30 de minute), nu au jack de 3.5 mm şi au sunet stereo. Deşi grilajul de la 12 Pro Max este puţin mai mare, diferenţa este aproape insesizabilă. Ambele au sunet puternic şi clar, device-ul mai mare oferind ceva mai mult bass.

Versiunea din România vine fără acel geam mic lateral pentru tehnologia 5G. Pe partea dreaptă este butonul pentru Siri, iar pe cea stângă ai tastele de volum şi cel cu care treci la modul silenţios/sunet. Telefonul are doar un port Lightning iar în cutie vine un cablu Lightning - USB Type C. Ceea ce reprezintă un dezavantaj dacă doreşti să transferi fişierele pe un laptop care nu are port USB Type C. Şi îţi trebuie şi încărcător care să aibă o astfel de ieşire.

Versiunea de iPhone 12 testată era Project Red, una dintre cele mai atragătoare variante pentru iPhone 12 din punctul meu de vedere. Chiar dacă nu este un roşu aprins, nefiind o culoare ţipătoare, telefonul oferă impresia unui device premium. Pentru iPhone 12 Pro Max am avut versiunea gold. Pe spate este deschisă, aproape de alb, galbenul de pe lateral fiind elegant, deloc ostentativ. Însă acea suprafaţă la 12 Pro Max atrage multe amprente iar folosirea unui huse transparente anulează efectul dat de acel auriu.

O altă noutate este tehnologia MagSafe despre care vom vorbi la capitolul baterie.

Software şi performanţă

Ambele device-uri vin din startcu iOS 14.1, putând face update la 14.2. Următoarea versiune de iOS, 14.3, va include şi o tehnologie folosită în premieră pentru seria iPhone 12 Pro şi 12 Pro Max, şi anumite ProRaw. Voi vorbi despre asta la capitolul următor.

Deşi display-urile de pe iPhone 12 şi 12 Pro Max au o rată de refresh de 60Hz, acest lucru se simte foarte puţin sau chiar deloc. Deşi device-ul folosit înainte avea rată de refresh de 120Hz, nu am simţit vreo diferenţă datorită felului în care e optimizat sistemul de operare. Fiecare aplicaţie se încarcă foarte rapid, nu există niciun lag. O singură problemă am întâmpinat, când în anumite pagini exista un buton mic sau un text pe care puteai apăsa în colţul ecranului. Erau necesare câteva încercări până să nimereşti. Un exemplu este WhatsApp unde ajungi în partea de sus a conversaţiei în loc să ieşi din ea.

Având 2GB de RAM în plus faţă de versiunea clasică, iPhone 12 Pro Max reuşeşte să ţină aplicaţiile deschise în fundal fără probleme. Astfel, poţi să intri din nou într-o aplicaţie şi după ceva timp şi răspunsul va fi instantaneu. Pe iPhone 12, aplicaţia era încărcată din nou.

Testele de benchmark nu mai sunt atât de importante de câţiva ani. Telefoanele au ajuns la un nivel atât de ridicat încât diferenţele sunt insesizabile. iPhone 12 Pro Max este unul dintre cele mai puternice telefoane de pe piaţă şi chiar dacă are diferenţa faţă de versiunea clasică în benchmark-ul AnTuTu este de 70.000, nu vei simţi decât în ceea ce priveşte gestionarea RAM-ului o diferenţă. Ambele device-uri pot să ducă un joc precum Asphalt 9 la nivel maxim de grafică, nu se încălzesc în timpul gamingului peste măsură. Nu există lag când apeşi butonul de declanşare pentru o poză chiar dacă în prealabil ai avut o sesiune intensă de gaming.

Legat de sistemul de operare, acesta necesită o perioadă de adaptare dacă vii de pe Android. Există anumite limitări, însă este construit elegant şi intuitiv. Au apărut şi widgeturile care funcţionează excelent, oferindu-ţi informaţiile dorite. Am ales ca pe un telefon să ţin meniul în română şi pe celălalt în engleză pentru a putea compara. Varianta optimă pare a fi engleză dintr-un singur motiv: când doreşti să afli cum poţi face un lucru, este mai uşor să găseşti paşii.

Când vine vorba de aplicaţii, totul este next-level. Nu am avut niciun bug iar fiecare aplicaţie a funcţionat exact cum trebuia. Aplicaţii disponibile pe Android sunt îmbunătăţite pe iOS chiar dacă este vorba despre cele folosite de majoritatea utilizatorilor precum Facebook, Whatsapp sau Instagram, iar cele create special pentru sistemul de operare de pe iPhone sunt spectaculoase, mai ales cele pentru realitatea augmentată.

iPhone 12 Pro Max are un senzor în plus numit LiDAR care măsoară existat distanţele faţă de obiecte şi poate ajuta la scanarea unei camere în câteva secunde. Deşi poţi şi pe iPhone 12 să vezi un T-Rex în realitate augmentată căutând pe Google opţiunea, diferenţa este sesizabilă: pe 12 Pro Max obiectul oferă impresia că există în acel spaţiu. Iar senzorul LiDAR este util şi când vine vorba despre fotografie, capitolul următor.

Cameră

De câţiva ani, este capitolul care face diferenţa între un flagship şi un telefon mid-range. Dacă la performanţe ceea ce poate un flagship este aproape over-kill, fiind mai puternice decât este necesar, pentru cele mai bune performanţe ale camerei trebuie plătit mai mult. Şi acest lucru este valabil şi pentru iPhone 12 şi 12 Pro Max.

iPhone 12 oferă rezultate foarte bune în condiţii optime. Dacă lumina este bună, diferenţele faţă de "fratele mai mare", Pro Max, sunt subtile. Iar pentru camera ultrawide sunt inexistente, la fel şi pentru cea de selfie.

Având un senzor mai mare, iPhone 12 Pro Max produce un bokeh mai natural şi exact. În modul portret, cu Max poţi să te apropii de subiect deoarece ai şi camera telephoto cu zoom 2.5x, echivalentul a 65mm distanţă focală.

Diferenţele apar când lumina nu este este cea mai bună. Senzorul de pe 12 Pro Max este cu 47% mai mare iar acest lucru se vede. Night mode este activat mai târziu. Iar atunci când este activat, timpul pentru o fotografie este la jumătate faţă de cel de pe iPhone 12. Pe lângă dimensiunea senzorului, iPhone 12 Pro Max este primul care are un senzor care se mişcă iar acest lucru se vede şi la fotografia nocturnă, şi în cazul filmării când mişti telefonul rapid dintr-o direcţie în alta.

Senzorul LiDAR face ca autofocusul pe iPhone 12 Pro Max să fie cel mai rapid de pe un telefon. Şi acesta este la cel mai înalt nivel indiferent de lumină.

Legat de partea de video, ceea ce vezi pe telefon şi ce apare pe reţelele de socializare sau pe PC după transfer este diferit. Ecranul HDR şi cu Dolby Vision de pe iPhone 12 îl face ideal pentru consumarea de conţinut multimedia. În schimb, conversia aplicată de reţelele de socializare duce la pierderea calităţii imaginii. Mai jos puteţi vedea câteva fotografii şi clipuri video cu iPhone 12 şi 12 Pro Max.

Baterie

Deşi vorbim de o nouă generaţie de iPhone, la acest capitol a avut loc un uşor regres faţă de seria iPhone 11. Iar acest lucru fără a fi folosită reţeaua 5G care ar afecta şi mai puternic bateria.

iPhone 12 are o baterie de 2.815 mAh care rezistă o zi în condiţii de folosire medie. Sesiunile de gaming şi fotografie pot să o epuizeze însă mai rapid. În schimb, iPhone 12 Pro Max după o zi de folosire intensă rămâne cu 30-35% baterie seara. Ambele telefoane se încarcă rapid cu 20W însă Apple optimizează modul în case încarcă telefonul. De la 0% la 80% se încarcă repede în o oră, însă ultimele procente durează încă aproape 50 de minute. La fel se întâmplă şi în ceea ce priveşte descărcarea telefonului : telefonul poate să rămână la 100% şi după jumătate de oră de folosire, pentru ca apoi scăderea să se accelereze. De asemenea, ultimele 10 procente se epuizează mai greu.

Ambele telefoane vin cu magneţi pe partea din spate iar principalul beneficiu este pentru încărcarea wireless. MagSafe se ataşează uşor pe telefon şi este suficient de puternic. Funcţionează chiar şi printr-o husă transparentă care nu a fost creată special pentru MagSafe. Încărcarea nu este la fel de rapidă, cu 15W, însă oferă comoditate dacă foloseşti telefonul în timp ce se încarcă. De asemenea, pot fi folosite şi alte accesorii cu ajutorul magnetului precum un portofel. Şi cu siguranţă vor apărea şi alte accesorii care să se folosească de acest magnet.

Concluzii

iPhone 12 şi 12 Pro Max reprezintă un pas în direcţia potrivită pentru Apple. Revenirea la un design apreciat este de bun augur, camerele sunt cele mai bune pe care le poţi avea pe un telefon, în special cea de pe iPhone 12 Pro Max. Display-ul este excelent mai ales pentru conţinutul multimedia şi, cu toate că lipseşte o rată de refresh mai mare de 60Hz, în utilizare nu se simte această lipsă. Sacrificând o astfel de funcţie pentru ca bateria telefonului să nu fie mai puternic afectată a fost decizia corectă din partea Apple. Pentru că durata de viaţă a bateriei este singurul aspect la care iPhone 12 şi 12 Pro Max nu reprezintă un pas în faţă în comparaţie cu vechea generaţie.

De ce ai alege iPhone 12 în dauna versiunii 12 Pro Max ? Dacă preferi un telefon mai mic şi camera nu este principalul motiv pentru care alegi un flagship, atunci versiunea clasică este o alegere excelentă pentru cei care preferă iOS în dauna Android. Dacă doreşti cel mai mare ecran, cea mai bună baterie, cea mai bună cameră şi vezi utilitatea senzorului LiDAR pentru realitatea augmentată, atunci iPhone 12 Pro Max este alegerea potrivită.