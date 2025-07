Rival direct pentru Meta: Alibaba lansează ochelari inteligenți cu AI

Conform CNBC, Alibaba a prezentat luni o pereche de ochelari inteligenți alimentați de inteligență artificială, marcând astfel intrarea companiei chineze pe piața purtabilelor.

Noii Quark AI Glasses vor fi disponibili în China până la sfârșitul anului și integrează modelul lingvistic propriu al Alibaba, Qwen, împreună cu asistentul virtual Quark.

Compania din Hangzhou consideră că ochelarii inteligenți reprezintă „următorul pas în evoluția calculatoarelor personale”, alături de smartphone-uri.

Noua tehnologie va permite apeluri hands-free, ascultarea de muzică, traducere în timp real, transcrierea întâlnirilor și chiar navigație prin serviciile proprii de hărți.

#Alibaba debuts its first Quark AI glasses at #WAIC2025 in Shanghai. Powered by Qualcomm’s and China’s Bestechnic chips, the glasses offer voice control, real-time translation, and transcription. 👓

They’re fully integrated with Alibaba apps, including Alipay for payments and… pic.twitter.com/LIzrlcUzIs

— Bridging News (@BridgingNews_) July 27, 2025