Satelitul elevilor români a trecut testele tehnice şi a fost calificat pentru un zbor cu o rachetă Falcon 9 de la SpaceX

Foto 1: Alexandru Luchianov, Filip Buşcu, David Constantinescu (RomSpace), alături de Felix Paez (AMSAT) şi Saurav Paudel (Orion Space) în laboratorul Institutului de Microgravitaţie de la UPM. În centru, satelitul ROM-2 la finalul testelor.

"Testele au fost efectuate cu încărcările şi măsurătorile specificate de SpaceX. ROM-2 s-a calificat cu succes pentru zborul cu SpaceX la unităţile IDR (Ignacio Da Riva) din UPM", a declarat Felix Paez, director AMSAT, prezent la sesiunea de teste. "Nu vezi în fiecare zi elevi construind obiecte spaţiale. Pasiunea şi ambiţia lor sînt omagii aduse ştiinţei şi industriei aerospaţiale", a adăugat el.

"Satelitul nostru e mic, dar am reuşit să punem în el o cantitate mare de speranţe. Abia au mai avut loc piesele", a declarat Filip Buşcu, coordonatorul proiectului. "La următoarele misiuni ne va fi mai uşor".

"Testarea în sine n-a fost grea. Munca fusese făcută cu luni bune înainte. Cea mai grea parte a proiectului au fost cele cîteva ore de aşteptare încordată a rezultatelor", a spus Alexandru Luchianov, programatorul şef.

"Tot efortul nostru de pînă acum a avut un singur scop: să demonstrăm că se poate. După asta putem să trecem la nivelul următor", a adăugat David Constantinescu, responsabil cu structura.

Botezat "Space Sparrow", ROM-2 va fi lansat în spaţiu în prima jumătate a anului 2023, prin compania britanică Alba Orbital, cu o rachetă Falcon 9 de la SpaceX. În luna decembrie va fi integrat în lansator, la Glasgow.

Tot în decembrie şi tot la Glasgow, echipa RomSpace a fost invitată să prezinte următoarea sa misiune spaţială, în cadrul unui eveniment dedicat industriei aerospaţiale.

Echipa RomSpace e formată din: Rareş Bălăşescu, Filip Buşcu, George Chirilă, Eliza Constantinescu, David Constantinescu, Vlad Erceanu, Vladimir Necula, Alexandru Luchianov, Andra Palada.

Programul de cercetare, construcţie şi testare a fost sprijinit de fundaţii şi companii româneşti. A existat şi un ajutor de la statul român.

Sponsorii principali sînt Fundaţia Superbet, compania de publicitate Let's do it, producătorul de sticlă Glass Design şi Guvernul României. Alături de ei au contribuit Fundaţia Culturală Magdalena şi Ovidiu Buluc, Banca Transilvania şi Eximbank.

Dacă lansarea de la Cape Canaveral va avea succes, România va avea primul satelit funcţional pe orbită în prima jumătate a anului 2023.

„E inspiraţional de-a dreptul să vezi elevi de 15 ani care să aibă ambiţie şi iniţiativă pentru a-şi lansa propriul obiect spaţial”, declară Tom Walkinshaw, CEO şi fondator al Alba Orbital, conform site-ului oficial al companiei.„Când am început să fiu interesat de nano şi sateliţi mici, acum mai bine de trei ani, am ştiut din start că trebuie să trimit şi eu unul creat de mine cândva. La început eram impresionat de cât de multă tehnologie poţi integra în aceste mici cuburi”, spune Filip Buscu, liderul misiunii.”PockerQubes oferă oportunităţi fantastice pentru educaţia STEM, întrucât barierele financiare în accesarea Spaţiului au devenit mai mici”, mai spune şeful Alba Orbital.