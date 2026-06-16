Schimbare importantă în WhatsApp: mesajele nu vor mai arăta la fel pe Android

Animația intră în acțiune când ultimul mesaj din chat se află lângă câmpul de text. Efectul creează o senzație de continuitate vizuală, similară cu cea de pe iOS. Aceeași logică se aplică și mesajelor primite, pentru o experiență coerentă.
WhatsApp a mai adăugat în ultimele luni animații pentru trimiterea imaginilor și a stickerelor. Noua funcție continuă aceeași tendință de atenție sporită acordată detaliilor interfeței.
WhatsApp lasă utilizatorilor posibilitatea de a alege. Animația poate fi activată sau dezactivată din Setări > Accesibilitate, unde apare o opțiune nouă dedicată mesajelor.
Deocamdată funcția este disponibilă doar pentru o parte dintre beta testerii Android. Nu există încă o dată pentru schimbare în versiunea stabilă. Distribuirea va avea loc treptat în următoarele săptămâni.