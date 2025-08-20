Sony scumpește PlayStation 5 în SUA pe fondul incertitudinilor legate de tarife

Sony va majora cu aproximativ 50 de dolari prețul consolelor PlayStation 5 în Statele Unite, decizia fiind influențată de posibilele efecte ale tarifelor impuse de administrația Trump și de costurile mai ridicate de producție.

Sony a anunțat miercuri că toate versiunile consolei PlayStation 5 vor fi mai scumpe în SUA, începând de joi, cu o creștere de circa 50 de dolari.

Astfel, modelul de top PS5 Pro va ajunge la 749,99 dolari.

Compania japoneză a explicat că măsura vine în contextul încetinirii redresării pieței de jocuri video și al incertitudinilor legate de tarifele aplicate importurilor din China și Japonia.

Conform Reuters, decizia urmează unor măsuri similare aplicate în aprilie pe piețele europene, în timp ce rivalii de la Xbox au scumpit, la rândul lor, consolele și accesoriile în SUA, Europa, Australia și Marea Britanie.

Industria jocurilor video miza pe o creștere accelerată în 2025, datorită lansărilor unor titluri majore precum Grand Theft Auto VI și Nintendo Switch 2.

Însă amânarea lansării GTA VI pentru anul viitor, combinată cu scumpirile consolelor, ridică semne de întrebare privind ritmul de creștere al pieței.