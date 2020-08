TikTok reacţionează după ce Instagram a copiat aplicaţia şi a lansat Reels

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a copiat TikTok şi a lansat Instagram Reels. La fel ca aplicaţia chinezească, Reels este o platforma de video-sharing, unde poţi să înregistrezi şi să distrbui clipuri cu durată de 15 secunde.

Reacţia TikTok nu a întârziat să apară, iar chinezii au postat un mesaj ironic pe Twitter, făcând referire la Reels.

"Ei bine... asta arată familiar", au cei de la TikTok.

well... this looks familiar 🤔😉 https://t.co/V8GyRSXkPu