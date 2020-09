Tim Sweeney, CEO-ul Epic Games, nu se prea pricepe la Fortnite

Când jucai Fortnite, te-ai gândit vreodată că cel pe care tocmai l-ai învins ar putea fi chiar creatorul jocului?

Tim Sweeney, CEO-ul Epic Games, a recunoscut că obişnuieşte să joace incognito, cu un nickname pe care nu-l cunoaşte nimeni, doar ca să mai afle ce şi-ar dori jucătorii sau, pur şi simplu, ca să se distreze.

O activitate interesantă pentru unul dintre bogaţii Americii, cu o avere evaluată la peste 5 miliarde de dolari. Dar Tim Sweeney este un excentric. A pornit Epic Games din subsolul părinţilor săi şi astăzi are un imperiu de 17 miliarde de dolari.

O vreme a colecţionat Ferrari şi Lamborghini, pentru ca apoi să le vândă şi să cumpere suprafeţe mari de teren, cu scopul de a le păstra sălbatice. Acum mai are doar un Corvette decapotabil şi spune că e singura maşină care-i trebuie.

Cât despre performanţele lui la Fortnite, spune că sunt departe de ceea ce ar crede unii pentru omul care a creat jocul.

TIM SWEENEY, CEO Epic Games: Magia Fortnite este că oricine are o şansă. Am jucat de 1000 de ori, ba de peste 2000 de ori şi am câştigat de 6 ori. Deci sunt groaznic.